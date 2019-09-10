Михалыч написав:Если кто знает где в интернете можно получить реквизиты районных ДМС для оплаты
Реквизиты можно взять тут : https://dmsu.gov.ua/services/payment.html Но достаточно знать только номер счета, в вашем случае 37117031079609. Остальные реквизиты уже прописаны в базе Привата. Заходите в ПРиват24-> Мои платежи, там вбиваете номер этого счета, оно сразу подтянет, что это ГУ ДМСУ в Одеской области, жмете дальше, выбираете вид услуги (код 660017), потом свой районный сектор, и вперед.
Спасибо большое, а то я действительно заходил в отделение и звонил на горячку, мне говорили что у них нет шаблонов.
Заплатил, квитанцию распечатал, всем спасибо, получилось вместе с комиссией 348 грн.
Михалыч Заходите в ваш районный ЦНАП (Центр Надання Адміністративних Послуг), в районной администрации обічно, в цивилизованной обстановке получаете талончик, идете на прием к вежливому оператору когда загорится номерок, даете документы и либо даете квитанцию, либо оплачиваете в их местном терминале платеж c помощью оператора при нужде (вроде вообще без комиссии).