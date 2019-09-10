RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2888288928902891

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:59

  Ferlakur написав:
  Михалыч написав:Если кто знает где в интернете можно получить реквизиты районных ДМС для оплаты


Реквизиты можно взять тут : https://dmsu.gov.ua/services/payment.html
Но достаточно знать только номер счета, в вашем случае 37117031079609. Остальные реквизиты уже прописаны в базе Привата. Заходите в ПРиват24-> Мои платежи, там вбиваете номер этого счета, оно сразу подтянет, что это ГУ ДМСУ в Одеской области, жмете дальше, выбираете вид услуги (код 660017), потом свой районный сектор, и вперед.


Спасибо большое, а то я действительно заходил в отделение и звонил на горячку, мне говорили что у них нет шаблонов.

Заплатил, квитанцию распечатал, всем спасибо, получилось вместе с комиссией 348 грн.
Михалыч
 
Повідомлень: 1169
З нами з: 01.03.16
Подякував: 19 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:04

  uaprofi написав:тогда бегемот идеальный вариант - так как квитанцию распечатает любой их терминал ;)

Ну как сказать. Я сам заплатил бегемотовской дебеткой, а за кредит или чужой картой хотело комиссию. Не по свинорыльски вышло.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4401
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:08

Михалыч Заходите в ваш районный ЦНАП (Центр Надання Адміністративних Послуг), в районной администрации обічно, в цивилизованной обстановке получаете талончик, идете на прием к вежливому оператору когда загорится номерок, даете документы и либо даете квитанцию, либо оплачиваете в их местном терминале платеж c помощью оператора при нужде (вроде вообще без комиссии).

PROFIT.
Slx
 
Повідомлень: 133
З нами з: 23.07.18
Подякував: 46 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:52

Re: ТАСКОМБАНК

От же ж мелкие гаденыши.

Закончился депозит. Пластинка 100% была вчера с выключенным СМС-информированием. Прислали они мне утречком счастливое СМС, что с моего счета списано 0.4$ за эту услугу, которую я не включал.

Это что получается, если я ее сейчас отключу, через месяц у меня опять депозит закончится, вы мне опять включите эту фигню? Так что-ли?

Tasсombank, нехорошо как-то, я бы даже сказал, ганьба. :!:

И когда выписка человеческая будет с выбором периода хотя-бы? :?:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1585
З нами з: 11.10.16
Подякував: 791 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:14

  Alex2007 написав:От же ж мелкие гаденыши.

Закончился депозит. Пластинка 100% была вчера с выключенным СМС-информированием. Прислали они мне утречком счастливое СМС, что с моего счета списано 0.4$ за эту услугу, которую я не включал.

Скажіть о якій годині зарахували депо на Платівку і о якій годині списали коміс? (Питаю щоб по своєму наступному депо встигнути переказати кошти на Ощадний між двома цими подіями)
KVV
 
Повідомлень: 174
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:34

  KVV написав:
  Alex2007 написав:От же ж мелкие гаденыши.

Закончился депозит. Пластинка 100% была вчера с выключенным СМС-информированием. Прислали они мне утречком счастливое СМС, что с моего счета списано 0.4$ за эту услугу, которую я не включал.

Скажіть о якій годині зарахували депо на Платівку і о якій годині списали коміс? (Питаю щоб по своєму наступному депо встигнути переказати кошти на Ощадний між двома цими подіями)


О 8:00 - зарахування депо
О 8:08 - смс щастя.
Не забудьте будильник ввімкнути. :lol: :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1585
З нами з: 11.10.16
Подякував: 791 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:44

  Alex2007 написав:От же ж мелкие гаденыши.

Закончился депозит. Пластинка 100% была вчера с выключенным СМС-информированием. Прислали они мне утречком счастливое СМС, что с моего счета списано 0.4$ за эту услугу, которую я не включал.

Это что получается, если я ее сейчас отключу, через месяц у меня опять депозит закончится, вы мне опять включите эту фигню? Так что-ли?

Tasсombank, нехорошо как-то, я бы даже сказал, ганьба. :!:

И когда выписка человеческая будет с выбором периода хотя-бы? :?:

Теж в свій час підключили СМС несанкціоновано.
Підійшов в відділення...начвідділення найшов мою письмову цидулу про відключення СМС і за всі місяціі повернув готівкою з власної кишені.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29430
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:09

  KVV написав:
  Alex2007 написав:От же ж мелкие гаденыши.

Закончился депозит. Пластинка 100% была вчера с выключенным СМС-информированием. Прислали они мне утречком счастливое СМС, что с моего счета списано 0.4$ за эту услугу, которую я не включал.

Скажіть о якій годині зарахували депо на Платівку і о якій годині списали коміс? (Питаю щоб по своєму наступному депо встигнути переказати кошти на Ощадний між двома цими подіями)

Обігнати ТАСьку не вдасться. Краще подзвоніть на гарячку і відключіть послугу, розмову запишіть.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3514
З нами з: 18.08.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2888288928902891
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, wolt450 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.