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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2889289028912892>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:59

  Ferlakur написав:
  Михалыч написав:Если кто знает где в интернете можно получить реквизиты районных ДМС для оплаты


Реквизиты можно взять тут : https://dmsu.gov.ua/services/payment.html
Но достаточно знать только номер счета, в вашем случае 37117031079609. Остальные реквизиты уже прописаны в базе Привата. Заходите в ПРиват24-> Мои платежи, там вбиваете номер этого счета, оно сразу подтянет, что это ГУ ДМСУ в Одеской области, жмете дальше, выбираете вид услуги (код 660017), потом свой районный сектор, и вперед.


Спасибо большое, а то я действительно заходил в отделение и звонил на горячку, мне говорили что у них нет шаблонов.

Заплатил, квитанцию распечатал, всем спасибо, получилось вместе с комиссией 348 грн.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:04

  uaprofi написав:тогда бегемот идеальный вариант - так как квитанцию распечатает любой их терминал ;)

Ну как сказать. Я сам заплатил бегемотовской дебеткой, а за кредит или чужой картой хотело комиссию. Не по свинорыльски вышло.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:08

Михалыч Заходите в ваш районный ЦНАП (Центр Надання Адміністративних Послуг), в районной администрации обічно, в цивилизованной обстановке получаете талончик, идете на прием к вежливому оператору когда загорится номерок, даете документы и либо даете квитанцию, либо оплачиваете в их местном терминале платеж c помощью оператора при нужде (вроде вообще без комиссии).

PROFIT.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 15:52

Re: ТАСКОМБАНК

От же ж мелкие гаденыши.

Закончился депозит. Пластинка 100% была вчера с выключенным СМС-информированием. Прислали они мне утречком счастливое СМС, что с моего счета списано 0.4$ за эту услугу, которую я не включал.

Это что получается, если я ее сейчас отключу, через месяц у меня опять депозит закончится, вы мне опять включите эту фигню? Так что-ли?

Tasсombank, нехорошо как-то, я бы даже сказал, ганьба. :!:

И когда выписка человеческая будет с выбором периода хотя-бы? :?: Неужели там прямо так сложно. Уже бы сам бы сделал :?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 11 вер, 2019 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:14

  Alex2007 написав:От же ж мелкие гаденыши.

Закончился депозит. Пластинка 100% была вчера с выключенным СМС-информированием. Прислали они мне утречком счастливое СМС, что с моего счета списано 0.4$ за эту услугу, которую я не включал.

Скажіть о якій годині зарахували депо на Платівку і о якій годині списали коміс? (Питаю щоб по своєму наступному депо встигнути переказати кошти на Ощадний між двома цими подіями)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:34

  KVV написав:
  Alex2007 написав:От же ж мелкие гаденыши.

Закончился депозит. Пластинка 100% была вчера с выключенным СМС-информированием. Прислали они мне утречком счастливое СМС, что с моего счета списано 0.4$ за эту услугу, которую я не включал.

Скажіть о якій годині зарахували депо на Платівку і о якій годині списали коміс? (Питаю щоб по своєму наступному депо встигнути переказати кошти на Ощадний між двома цими подіями)


О 8:00 - зарахування депо
О 8:08 - смс щастя.
Не забудьте будильник ввімкнути. :lol: :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:44

  Alex2007 написав:От же ж мелкие гаденыши.

Закончился депозит. Пластинка 100% была вчера с выключенным СМС-информированием. Прислали они мне утречком счастливое СМС, что с моего счета списано 0.4$ за эту услугу, которую я не включал.

Это что получается, если я ее сейчас отключу, через месяц у меня опять депозит закончится, вы мне опять включите эту фигню? Так что-ли?

Tasсombank, нехорошо как-то, я бы даже сказал, ганьба. :!:

И когда выписка человеческая будет с выбором периода хотя-бы? :?:

Теж в свій час підключили СМС несанкціоновано.
Підійшов в відділення...начвідділення найшов мою письмову цидулу про відключення СМС і за всі місяціі повернув готівкою з власної кишені.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:09

  KVV написав:
  Alex2007 написав:От же ж мелкие гаденыши.

Закончился депозит. Пластинка 100% была вчера с выключенным СМС-информированием. Прислали они мне утречком счастливое СМС, что с моего счета списано 0.4$ за эту услугу, которую я не включал.

Скажіть о якій годині зарахували депо на Платівку і о якій годині списали коміс? (Питаю щоб по своєму наступному депо встигнути переказати кошти на Ощадний між двома цими подіями)

Обігнати ТАСьку не вдасться. Краще подзвоніть на гарячку і відключіть послугу, розмову запишіть.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:24

  Михалыч написав:Я при формировании оплаты на сайте ДМС когда жму на показать детали вижу реквизиты но, что куда заполнять до конца не пойму так же как не пойму полные это реквизиты или нет.

сделайте скриншот/копипаст и киньте здесь - подскажут.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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  Alex2007 написав:Не забудьте будильник ввімкнути. :lol: :mrgreen:

Це не проблема, я вже о 8 вихожу ;)

  Квесторе_поверніться написав:і за всі місяціі повернув готівкою з власної кишені.

Теж повернули, але це ж не вихід
KVV
 
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