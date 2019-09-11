Додано: Сер 11 вер, 2019 15:52

От же ж мелкие гаденыши.Закончился депозит. Пластинка 100% была вчера с выключенным СМС-информированием. Прислали они мне утречком счастливое СМС, что с моего счета списано 0.4$ за эту услугу, которую я не включал.Это что получается, если я ее сейчас отключу, через месяц у меня опять депозит закончится, вы мне опять включите эту фигню? Так что-ли?, нехорошо как-то, я бы даже сказал, ганьба.И когда выписка человеческая будет с выбором периода хотя-бы?Неужели там прямо так сложно. Уже бы сам бы сделал