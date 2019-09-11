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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2019 10:02
Alex2007 написав:
От же ж мелкие гаденыши.
Закончился депозит. Пластинка 100% была вчера с выключенным СМС-информированием. Прислали они мне утречком счастливое СМС, что с моего счета списано 0.4$ за эту услугу, которую я не включал.
Это что получается, если я ее сейчас отключу, через месяц у меня опять депозит закончится, вы мне опять включите эту фигню? Так что-ли?Tasсombank
, нехорошо как-то, я бы даже сказал, ганьба.
И когда выписка человеческая будет с выбором периода хотя-бы?
Неужели там прямо так сложно. Уже бы сам бы сделал
Добро пожаловать у клюб... Если письменных заявлений на отключку не писали, то ни шиша не вернут.
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patrikk
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Додано: Чет 12 вер, 2019 10:15
У меня тут тоже интересная ситуация вырисовалась: не могу погасить долг по вике.
То есть, деньги просто уходят в никуда. Началось с того, что перебросил с дебетного счёта на кредитный 652 грн - дошло только 648 грн. И после этого бросаю любую сумму - операция "Перерахування коштiв на погашення заборгованостi за кредитним договором" появляется, а операции "Погашення забогованності за кредитним договором" нет. А счёт в минусе.
И транзитный счёт не при чём - непроведенных операций покупки нет.
Вот так они умеют.
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N0mad
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Додано: Чет 12 вер, 2019 10:24
N0mad, овердрафт скорее? Обратитесь в поддержку банка.
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MASolomko
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:52
Сколько времени тратится для повторного заполнения анкеты в отделении для повышения кредитного лимита по платежной карте WC?
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MASolomko
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