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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2889289028912892

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:02

тазик он такой

  Alex2007 написав:От же ж мелкие гаденыши.

Закончился депозит. Пластинка 100% была вчера с выключенным СМС-информированием. Прислали они мне утречком счастливое СМС, что с моего счета списано 0.4$ за эту услугу, которую я не включал.

Это что получается, если я ее сейчас отключу, через месяц у меня опять депозит закончится, вы мне опять включите эту фигню? Так что-ли?

Tasсombank, нехорошо как-то, я бы даже сказал, ганьба. :!:

И когда выписка человеческая будет с выбором периода хотя-бы? :?: Неужели там прямо так сложно. Уже бы сам бы сделал :?

Добро пожаловать у клюб... Если письменных заявлений на отключку не писали, то ни шиша не вернут.
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:15

У меня тут тоже интересная ситуация вырисовалась: не могу погасить долг по вике. :shock:
То есть, деньги просто уходят в никуда. Началось с того, что перебросил с дебетного счёта на кредитный 652 грн - дошло только 648 грн. И после этого бросаю любую сумму - операция "Перерахування коштiв на погашення заборгованостi за кредитним договором" появляется, а операции "Погашення забогованності за кредитним договором" нет. А счёт в минусе.
И транзитный счёт не при чём - непроведенных операций покупки нет.

Вот так они умеют.
N0mad
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:24

Re: ТАСКОМБАНК

N0mad, овердрафт скорее? Обратитесь в поддержку банка.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 10:33

MASolomko, поддержка говорит, что овердрафт был аж 13 августа, но сейчас нету. Ну ясно дело - основная карта, деньги всё время туда-сюда ходили. Овер долго бы не провисел. Разводят руками "не знаем, как такое возможно". В последний звонок сказали "мы разберёмся и вам перезвоним", и пропали. Вместе с деньгами. :evil:

Оно-то и фиг с ним - сумма небольшая. Гораздо интереснее другое - как погасить минус, если деньги не доходят? Они ведь так меня и на проценты загонят. :evil:
N0mad
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:52

Re: ТАСКОМБАНК

Сколько времени тратится для повторного заполнения анкеты в отделении для повышения кредитного лимита по платежной карте WC?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:12

  MASolomko написав:Сколько времени тратится для повторного заполнения анкеты в отделении для повышения кредитного лимита по платежной карте WC?

20-25 хв на заявку,розгляд 2-3год.,якщо немає черги. Можливо підключають партнерів з мфо,бо часто призводить смс та дзвонять,просять вказати смс з повідомлення.
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:34

  N0mad написав:У меня тут тоже интересная ситуация вырисовалась: не могу погасить долг по вике. :shock:
То есть, деньги просто уходят в никуда. Началось с того, что перебросил с дебетного счёта на кредитный 652 грн - дошло только 648 грн. И после этого бросаю любую сумму - операция "Перерахування коштiв на погашення заборгованостi за кредитним договором" появляется, а операции "Погашення забогованності за кредитним договором" нет. А счёт в минусе.
И транзитный счёт не при чём - непроведенных операций покупки нет.

Вот так они умеют.

Счёт может быть в минусе, но при этом не все траты проведены по счёту, а висят в блоке.
Такое по Вике бывает, когда погашается сумма больше чем сумма долга. Скорее всего у Вас к погашению было фактически 648 грн, а Вы закинули больше. Остальные 4 грн погасят лимит, как только траты по карте проведутся по счёту.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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