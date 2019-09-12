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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2019 10:02
Alex2007 написав:
От же ж мелкие гаденыши.
Закончился депозит. Пластинка 100% была вчера с выключенным СМС-информированием. Прислали они мне утречком счастливое СМС, что с моего счета списано 0.4$ за эту услугу, которую я не включал.
Это что получается, если я ее сейчас отключу, через месяц у меня опять депозит закончится, вы мне опять включите эту фигню? Так что-ли?Tasсombank
, нехорошо как-то, я бы даже сказал, ганьба.
И когда выписка человеческая будет с выбором периода хотя-бы?
Неужели там прямо так сложно. Уже бы сам бы сделал
Добро пожаловать у клюб... Если письменных заявлений на отключку не писали, то ни шиша не вернут.
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patrikk
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Додано: Чет 12 вер, 2019 10:15
У меня тут тоже интересная ситуация вырисовалась: не могу погасить долг по вике.
То есть, деньги просто уходят в никуда. Началось с того, что перебросил с дебетного счёта на кредитный 652 грн - дошло только 648 грн. И после этого бросаю любую сумму - операция "Перерахування коштiв на погашення заборгованостi за кредитним договором" появляется, а операции "Погашення забогованності за кредитним договором" нет. А счёт в минусе.
И транзитный счёт не при чём - непроведенных операций покупки нет.
Вот так они умеют.
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N0mad
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Додано: Чет 12 вер, 2019 10:24
N0mad, овердрафт скорее? Обратитесь в поддержку банка.
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MASolomko
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:52
Сколько времени тратится для повторного заполнения анкеты в отделении для повышения кредитного лимита по платежной карте WC?
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MASolomko
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Додано: Чет 12 вер, 2019 13:12
MASolomko написав:
Сколько времени тратится для повторного заполнения анкеты в отделении для повышения кредитного лимита по платежной карте WC?
20-25 хв на заявку,розгляд 2-3год.,якщо немає черги. Можливо підключають партнерів з мфо,бо часто призводить смс та дзвонять,просять вказати смс з повідомлення.
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tarasum
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Додано: Чет 12 вер, 2019 16:34
N0mad написав:
У меня тут тоже интересная ситуация вырисовалась: не могу погасить долг по вике.
То есть, деньги просто уходят в никуда. Началось с того, что перебросил с дебетного счёта на кредитный 652 грн - дошло только 648 грн. И после этого бросаю любую сумму - операция "Перерахування коштiв на погашення заборгованостi за кредитним договором" появляется, а операции "Погашення забогованності за кредитним договором" нет. А счёт в минусе.
И транзитный счёт не при чём - непроведенных операций покупки нет.
Вот так они умеют.
Счёт может быть в минусе, но при этом не все траты проведены по счёту, а висят в блоке.
Такое по Вике бывает, когда погашается сумма больше чем сумма долга. Скорее всего у Вас к погашению было фактически 648 грн, а Вы закинули больше. Остальные 4 грн погасят лимит, как только траты по карте проведутся по счёту.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 12 вер, 2019 19:25
Коллеги! Просьба проверить по возможности максимальную сумму пополнения сберегательного. По привычке попыталась пополнить на 14999 - отказ, на 14900 - пропускает. Возможно чуть понизили потолок
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Кассандра
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Додано: Чет 12 вер, 2019 23:22
Панове, чи має хтось досвід зарахувань сюди з власних ФОПівських 2600 відкритих у інших банках? Як ТАСька на таке реагує? Друг цікавиться...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:19
Кассандра написав:
Коллеги! Просьба проверить по возможности максимальную сумму пополнения сберегательного. По привычке попыталась пополнить на 14999 - отказ, на 14900 - пропускает. Возможно чуть понизили потолок
Вы, очевидно, про пополнение с чужой карты - те же 14999 но это ж вместе с комиссией
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Faceless
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