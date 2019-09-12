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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:50
Faceless написав: Кассандра написав:
Коллеги! Просьба проверить по возможности максимальную сумму пополнения сберегательного. По привычке попыталась пополнить на 14999 - отказ, на 14900 - пропускает. Возможно чуть понизили потолок
Вы, очевидно, про пополнение с чужой карты - те же 14999 но это ж вместе с комиссией
Це відколи комісія? Яка?
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