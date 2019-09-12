|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:50
Faceless написав: Кассандра написав:
Коллеги! Просьба проверить по возможности максимальную сумму пополнения сберегательного. По привычке попыталась пополнить на 14999 - отказ, на 14900 - пропускает. Возможно чуть понизили потолок
Вы, очевидно, про пополнение с чужой карты - те же 14999 но это ж вместе с комиссией
Це відколи комісія? Яка?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29438
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1484 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:37
klug написав:
Панове, чи має хтось досвід зарахувань сюди з власних ФОПівських 2600 відкритих у інших банках? Як ТАСька на таке реагує? Друг цікавиться...
Спокойно зачисляются, без каких-то вопросов.
-
sauvignon
-
-
- Повідомлень: 225
- З нами з: 19.08.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:47
Faceless написав: Кассандра написав:
Коллеги! Просьба проверить по возможности максимальную сумму пополнения сберегательного. По привычке попыталась пополнить на 14999 - отказ, на 14900 - пропускает. Возможно чуть понизили потолок
Вы, очевидно, про пополнение с чужой карты - те же 14999 но это ж вместе с комиссией
какой комиссией при пополнении сбера?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 5575
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 574 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:06
Квесторе_поверніться написав: Faceless написав: Кассандра написав:
Коллеги! Просьба проверить по возможности максимальную сумму пополнения сберегательного. По привычке попыталась пополнить на 14999 - отказ, на 14900 - пропускает. Возможно чуть понизили потолок
Вы, очевидно, про пополнение с чужой карты - те же 14999 но это ж вместе с комиссией
Це відколи комісія? Яка?
А, еще нет? Сорри, я думал что уже. Но будьте уверены, скоро появится
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25506
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1125 раз.
- Подякували: 5992 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2909
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 599 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|