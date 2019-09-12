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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2891289228932894>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 06:50

  Faceless написав:
Кассандра написав:Коллеги! Просьба проверить по возможности максимальную сумму пополнения сберегательного. По привычке попыталась пополнить на 14999 - отказ, на 14900 - пропускает. Возможно чуть понизили потолок :roll:
Вы, очевидно, про пополнение с чужой карты - те же 14999 но это ж вместе с комиссией

Це відколи комісія? Яка?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:37

  klug написав:Панове, чи має хтось досвід зарахувань сюди з власних ФОПівських 2600 відкритих у інших банках? Як ТАСька на таке реагує? Друг цікавиться...

Спокойно зачисляются, без каких-то вопросов.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:47

  Faceless написав:
Кассандра написав:Коллеги! Просьба проверить по возможности максимальную сумму пополнения сберегательного. По привычке попыталась пополнить на 14999 - отказ, на 14900 - пропускает. Возможно чуть понизили потолок :roll:
Вы, очевидно, про пополнение с чужой карты - те же 14999 но это ж вместе с комиссией

какой комиссией при пополнении сбера?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:06

  Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:
Кассандра написав:Коллеги! Просьба проверить по возможности максимальную сумму пополнения сберегательного. По привычке попыталась пополнить на 14999 - отказ, на 14900 - пропускает. Возможно чуть понизили потолок :roll:
Вы, очевидно, про пополнение с чужой карты - те же 14999 но это ж вместе с комиссией

Це відколи комісія? Яка?

А, еще нет? Сорри, я думал что уже. Но будьте уверены, скоро появится :?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:13

Re: ТАСКОМБАНК

  Faceless написав:А, еще нет? Сорри, я думал что уже. Но будьте уверены, скоро появится :?
Типун вам на язык :evil:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:14

  Faceless написав:А, еще нет? Сорри, я думал что уже. Но будьте уверены, скоро появится :?

Это очень печально. Тогда скорее всего это наверное примеряют комис к сберегательному :(
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:38

  Олег1964 написав:по пенсионным картам таза в аптеках дают не 2%, как указано в рекламе на сайте банка, а целых 7 (семь) % кешбэка!
Если при оформлении карты пенсионера менеджер банка будет утверждать, что все же 2%, можете сослаться на меня и этот форум.
Дети, у которых родители пенсионеры, ведите их в ТАСкомбанк!
Пенсионеры, все в ТАСкомбанк! :!:

Ну что уважаемый любитель рекламы! Вам впору примерять на себя лавры Влада Коваля! Благодаря вашей рекламе здесь на ветке, Тася снизила процент кэшбека по пенсионным картам до прописанного в программе, т.е. с 7% до 2-х % и говорит, что так и было. Пенсионеры не знают теперь как вас и благодарить :?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:39

Re: ТАСКОМБАНК

Помню была еще фишка с Варусом и его бонусной картой. А теперь посмотрите что стало с ней.
Говорили - так это фича! Не пройоп маркетолохов.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:14

Добрый день
Напомните пожалуйста - кто-то из форумчан точно выкладывал скриншот с табличкой последовательности в какой Тася снимает деньги с Вики в случае наличия кред.лимита, и своих денег в разных валютах на карте. Дайте ссылку пожалуйста :)
Ну и чтоб два раза не вставать - еду в Германию, имеет ли смысл там платить Викой и своими евро с нее?
Спс
pcust32
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:17

  DENVER_S написав:Помню была еще фишка с Варусом и его бонусной картой. А теперь посмотрите что стало с ней.
Говорили - так это фича! Не пройоп маркетолохов.

Там немного другая история.)
guntherhouse777
 
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