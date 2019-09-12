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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:24
viewtopic.php?p=4247260#p4247260
pcust32 написав:
Добрый день
Напомните пожалуйста - кто-то из форумчан точно выкладывал скриншот с табличкой последовательности в какой Тася снимает деньги с Вики в случае наличия кред.лимита, и своих денег в разных валютах на карте. Дайте ссылку пожалуйста
Ну и чтоб два раза не вставать - еду в Германию, имеет ли смысл там платить Викой и своими евро с нее?
Спс
Имеет смысл.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:43
Навигатор написав: Олег1964 написав:
по пенсионным картам таза в аптеках
дают не 2%, как указано в рекламе на сайте банка, а целых 7 (семь) % кешбэка
!
Если при оформлении карты пенсионера менеджер банка будет утверждать, что все же 2%, можете сослаться на меня и этот форум.
Дети, у которых родители пенсионеры, ведите их в ТАСкомбанк!
Пенсионеры, все в ТАСкомбанк!
Ну что уважаемый любитель рекламы! Вам впору примерять на себя лавры Влада Коваля! Благодаря вашей рекламе здесь на ветке, Тася снизила процент кэшбека по пенсионным картам до прописанного в программе, т.е. с 7
% до 2
-х % и говорит, что так и было. Пенсионеры не знают теперь как вас и благодарить
У меня все нормально, как и было. 7 прОцентов. Не переживайте так.
Новым пенсам дают 2%, так закончилась акция. Объясните пиенсионерам, что акции всегда заканчиваются. Понимать нужно.
Добейтесь лучше, чтобы 7% прописали в программу. Вас же таз любит.
А вот то, что вспомнили про грядущую комиссию на пополнение сбера, уважаемый не любитель рекламы, вас не волнует?
Леша в свое время зарубил вообще пополнение сбера в алле с карт других банков.
Теперь Леша вроде в тазе.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:18
pcust32 написав:
Добрый день
Напомните пожалуйста - кто-то из форумчан точно выкладывал скриншот с табличкой последовательности в какой Тася снимает деньги с Вики в случае наличия кред.лимита, и своих денег в разных валютах на карте. Дайте ссылку пожалуйста
Ну и чтоб два раза не вставать - еду в Германию, имеет ли смысл там платить Викой и своими евро с нее?
Спс
Доцільність значно залежить від ваших прогнозів щодо подальшого курсу євро і набору карток інших банків, що є у вашому арсеналі. Якщо вирішите платити Вікою, то не забудьте попередити ТАСьку про поїздку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:49
Олег1964 написав:
А вот то, что вспомнили про грядущую комиссию ...
А давайте замнём эту тему ?
Не буди лихо, пока оно тихо
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mustbe
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:00
mustbe написав: Олег1964 написав:
А вот то, что вспомнили про грядущую комиссию ...
А давайте замнём эту тему ?
Не буди лихо, пока оно тихо
Точно!
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Олег1964
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:12
Олег1964 написав: Навигатор написав: Олег1964 написав:
по пенсионным картам таза в аптеках
дают не 2%, как указано в рекламе на сайте банка, а целых 7 (семь) % кешбэка
!
Если при оформлении карты пенсионера менеджер банка будет утверждать, что все же 2%, можете сослаться на меня и этот форум.
Дети, у которых родители пенсионеры, ведите их в ТАСкомбанк!
Пенсионеры, все в ТАСкомбанк!
Ну что уважаемый любитель рекламы! Вам впору примерять на себя лавры Влада Коваля! Благодаря вашей рекламе здесь на ветке, Тася снизила процент кэшбека по пенсионным картам до прописанного в программе, т.е. с 7
% до 2
-х % и говорит, что так и было. Пенсионеры не знают теперь как вас и благодарить
У меня все нормально, как и было. 7 прОцентов.
Ну это вы думаете, что у вас всё нормально. Сделайте покупку в аптеке и всё поймёте. По всем ныне действующим пенсионкам кэшбек понизили
до 2%. У меня карта до 2020 года, так вот покупки за 9 сентября уже прошли с пониженным 2-х процентным кэшбеком. Так что такие дела новоявленный
вы наш Влад Коваль
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:35
Олег1964 написав: Навигатор написав: Олег1964 написав:
по пенсионным картам таза в аптеках
дают не 2%, как указано в рекламе на сайте банка, а целых 7 (семь) % кешбэка
!
Если при оформлении карты пенсионера менеджер банка будет утверждать, что все же 2%, можете сослаться на меня и этот форум.
Дети, у которых родители пенсионеры, ведите их в ТАСкомбанк!
Пенсионеры, все в ТАСкомбанк!
Ну что уважаемый любитель рекламы! Вам впору примерять на себя лавры Влада Коваля! Благодаря вашей рекламе здесь на ветке, Тася снизила процент кэшбека по пенсионным картам до прописанного в программе, т.е. с 7
% до 2
-х % и говорит, что так и было. Пенсионеры не знают теперь как вас и благодарить
У меня все нормально, как и было. 7 прОцентов. Не переживайте так.
Новым пенсам дают 2%, так закончилась акция. Объясните пиенсионерам, что акции всегда заканчиваются. Понимать нужно.
Добейтесь лучше, чтобы 7% прописали в программу. Вас же таз любит.
А вот то, что вспомнили про грядущую комиссию на пополнение сбера, уважаемый не любитель рекламы, вас не волнует?
Леша в свое время зарубил вообще пополнение сбера в алле с карт других банков.
Теперь Леша вроде в тазе.
Нет, не в ТАСе
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