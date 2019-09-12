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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2892289328942895>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:24

  pcust32 написав:Добрый день
Напомните пожалуйста - кто-то из форумчан точно выкладывал скриншот с табличкой последовательности в какой Тася снимает деньги с Вики в случае наличия кред.лимита, и своих денег в разных валютах на карте. Дайте ссылку пожалуйста :)
Ну и чтоб два раза не вставать - еду в Германию, имеет ли смысл там платить Викой и своими евро с нее?
Спс


viewtopic.php?p=4247260#p4247260

Имеет смысл.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:43

  Навигатор написав:
  Олег1964 написав:по пенсионным картам таза в аптеках дают не 2%, как указано в рекламе на сайте банка, а целых 7 (семь) % кешбэка!
Если при оформлении карты пенсионера менеджер банка будет утверждать, что все же 2%, можете сослаться на меня и этот форум.
Дети, у которых родители пенсионеры, ведите их в ТАСкомбанк!
Пенсионеры, все в ТАСкомбанк! :!:

Ну что уважаемый любитель рекламы! Вам впору примерять на себя лавры Влада Коваля! Благодаря вашей рекламе здесь на ветке, Тася снизила процент кэшбека по пенсионным картам до прописанного в программе, т.е. с 7% до 2-х % и говорит, что так и было. Пенсионеры не знают теперь как вас и благодарить :?


У меня все нормально, как и было. 7 прОцентов. Не переживайте так.
Новым пенсам дают 2%, так закончилась акция. Объясните пиенсионерам, что акции всегда заканчиваются. Понимать нужно.
Добейтесь лучше, чтобы 7% прописали в программу. Вас же таз любит.

А вот то, что вспомнили про грядущую комиссию на пополнение сбера, уважаемый не любитель рекламы, вас не волнует?

Леша в свое время зарубил вообще пополнение сбера в алле с карт других банков.
Теперь Леша вроде в тазе.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:18

  pcust32 написав:Добрый день
Напомните пожалуйста - кто-то из форумчан точно выкладывал скриншот с табличкой последовательности в какой Тася снимает деньги с Вики в случае наличия кред.лимита, и своих денег в разных валютах на карте. Дайте ссылку пожалуйста :)
Ну и чтоб два раза не вставать - еду в Германию, имеет ли смысл там платить Викой и своими евро с нее?
Спс

Доцільність значно залежить від ваших прогнозів щодо подальшого курсу євро і набору карток інших банків, що є у вашому арсеналі. Якщо вирішите платити Вікою, то не забудьте попередити ТАСьку про поїздку.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:18

Re: ТАСКОМБАНК

  Олег1964 написав:Теперь Леша вроде в тазе.


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Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:49

  Олег1964 написав:А вот то, что вспомнили про грядущую комиссию ...

А давайте замнём эту тему ?
Не буди лихо, пока оно тихо
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:00

  mustbe написав:
  Олег1964 написав:А вот то, что вспомнили про грядущую комиссию ...

А давайте замнём эту тему ?
Не буди лихо, пока оно тихо


Точно! :?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:12

  Олег1964 написав:
  Навигатор написав:
  Олег1964 написав:по пенсионным картам таза в аптеках дают не 2%, как указано в рекламе на сайте банка, а целых 7 (семь) % кешбэка!
Если при оформлении карты пенсионера менеджер банка будет утверждать, что все же 2%, можете сослаться на меня и этот форум.
Дети, у которых родители пенсионеры, ведите их в ТАСкомбанк!
Пенсионеры, все в ТАСкомбанк! :!:

Ну что уважаемый любитель рекламы! Вам впору примерять на себя лавры Влада Коваля! Благодаря вашей рекламе здесь на ветке, Тася снизила процент кэшбека по пенсионным картам до прописанного в программе, т.е. с 7% до 2-х % и говорит, что так и было. Пенсионеры не знают теперь как вас и благодарить :?


У меня все нормально, как и было. 7 прОцентов.

Ну это вы думаете, что у вас всё нормально. Сделайте покупку в аптеке и всё поймёте. По всем ныне действующим пенсионкам кэшбек понизили до 2%. У меня карта до 2020 года, так вот покупки за 9 сентября уже прошли с пониженным 2-х процентным кэшбеком. Так что такие дела новоявленный
вы наш Влад Коваль :?
Навигатор
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:35

Re: ТАСКОМБАНК

Олег1964 написав:
  Навигатор написав:
  Олег1964 написав:по пенсионным картам таза в аптеках дают не 2%, как указано в рекламе на сайте банка, а целых 7 (семь) % кешбэка!
Если при оформлении карты пенсионера менеджер банка будет утверждать, что все же 2%, можете сослаться на меня и этот форум.
Дети, у которых родители пенсионеры, ведите их в ТАСкомбанк!
Пенсионеры, все в ТАСкомбанк! :!:

Ну что уважаемый любитель рекламы! Вам впору примерять на себя лавры Влада Коваля! Благодаря вашей рекламе здесь на ветке, Тася снизила процент кэшбека по пенсионным картам до прописанного в программе, т.е. с 7% до 2-х % и говорит, что так и было. Пенсионеры не знают теперь как вас и благодарить :?


У меня все нормально, как и было. 7 прОцентов. Не переживайте так.
Новым пенсам дают 2%, так закончилась акция. Объясните пиенсионерам, что акции всегда заканчиваются. Понимать нужно.
Добейтесь лучше, чтобы 7% прописали в программу. Вас же таз любит.

А вот то, что вспомнили про грядущую комиссию на пополнение сбера, уважаемый не любитель рекламы, вас не волнует?

Леша в свое время зарубил вообще пополнение сбера в алле с карт других банков.
Теперь Леша вроде в тазе.
Нет, не в ТАСе
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:24

  Навигатор написав:Ну это вы думаете, что у вас всё нормально. Сделайте покупку в аптеке и всё поймёте. По всем ныне действующим пенсионкам кэшбек понизили до 2%. У меня карта до 2020 года, так вот покупки за 9 сентября уже прошли с пониженным 2-х процентным кэшбеком. Так что такие дела новоявленный
вы наш Влад Коваль :?

Хмм, акция біла до 25 августа и вроде как тем, кто успел - 7% на аптеку навсегда...
Что оф. условия говорят, кому не лень поискать?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:40

Навигатор Есть люди с недержанием речи. Ваш оппонент из таких. Даже не думайте их останавливать, просто игнорируйте. Иначе вывалят ещё больше.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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