Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:43

Навигатор написав: Олег1964 написав: по пенсионным картам таза в аптеках дают не 2%, как указано в рекламе на сайте банка, а целых 7 (семь) % кешбэка!

Если при оформлении карты пенсионера менеджер банка будет утверждать, что все же 2%, можете сослаться на меня и этот форум.

Дети, у которых родители пенсионеры, ведите их в ТАСкомбанк!

Пенсионеры, все в ТАСкомбанк! по пенсионным картам тазадают не 2%, как указано в рекламе на сайте банка, аЕсли при оформлении карты пенсионера менеджер банка будет утверждать, что все же 2%, можете сослаться на меня и этот форум.Дети, у которых родители пенсионеры, ведите их в ТАСкомбанк!Пенсионеры, все в ТАСкомбанк!

Ну что уважаемый любитель рекламы! Вам впору примерять на себя лавры Влада Коваля! Благодаря вашей рекламе здесь на ветке, Тася снизила процент кэшбека по пенсионным картам до прописанного в программе, т.е. с 7% до 2-х % и говорит, что так и было. Пенсионеры не знают теперь как вас и благодарить Ну что уважаемый любитель рекламы! Вам впору примерять на себя лавры Влада Коваля! Благодаря вашей рекламе здесь на ветке, Тася снизила процент кэшбека по пенсионным картам до прописанного в программе, т.е. с% до-х % и говорит, что так и было. Пенсионеры не знают теперь как вас и благодарить

У меня все нормально, как и было. 7 прОцентов. Не переживайте так.Новым пенсам дают 2%, так закончилась акция. Объясните пиенсионерам, что акции всегда заканчиваются. Понимать нужно.Добейтесь лучше, чтобы 7% прописали в программу. Вас же таз любит.А вот то, что вспомнили про грядущую комиссию на пополнение сбера, уважаемый не любитель рекламы, вас не волнует?Леша в свое время зарубил вообще пополнение сбера в алле с карт других банков.Теперь Леша вроде в тазе.