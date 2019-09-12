RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2892289328942895

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:02

  Фантом написав:Навигатор Есть люди с недержанием речи. Ваш оппонент из таких. Даже не думайте их останавливать, просто игнорируйте. Иначе вывалят ещё больше.

Та это понятно - тут вы 100% правы. Но всё-таки жаль, что такой шикарный инструмент по кэшбеку сгубили (


  Slx написав:
  Навигатор написав:Ну это вы думаете, что у вас всё нормально. Сделайте покупку в аптеке и всё поймёте. По всем ныне действующим пенсионкам кэшбек понизили до 2%. У меня карта до 2020 года, так вот покупки за 9 сентября уже прошли с пониженным 2-х процентным кэшбеком. Так что такие дела новоявленный
вы наш Влад Коваль :?

Хмм, акция біла до 25 августа и вроде как тем, кто успел - 7% на аптеку навсегда...
Что оф. условия говорят, кому не лень поискать?

Акция была по 1 июля 2019. На период действия акции одной из плюшек был 7-ми процентный кб в аптеках. Он работал по начало сентября. Скорее всего в тасе кто-то провтыкал сроки ну оно и катилось себе потихоньку, а сейчас после такого розголосу здесь на ветке лавочку прикрыли - 2% и точка! Для всех! :evil:
Навигатор
 
Повідомлень: 334
З нами з: 21.12.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2892289328942895
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.