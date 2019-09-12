Та это понятно - тут вы 100% правы. Но всё-таки жаль, что такой шикарный инструмент по кэшбеку сгубили (
Slx написав:Навигатор написав:Ну это вы думаете, что у вас всё нормально. Сделайте покупку в аптеке и всё поймёте. По всем ныне действующим пенсионкам кэшбек понизили до 2%. У меня карта до 2020 года, так вот покупки за 9 сентября уже прошли с пониженным 2-х процентным кэшбеком. Так что такие дела новоявленный
вы наш Влад Коваль
Хмм, акция біла до 25 августа и вроде как тем, кто успел - 7% на аптеку навсегда...
Что оф. условия говорят, кому не лень поискать?
Акция была по 1 июля 2019. На период действия акции одной из плюшек был 7-ми процентный кб в аптеках. Он работал по начало сентября. Скорее всего в тасе кто-то провтыкал сроки ну оно и катилось себе потихоньку, а сейчас после такого розголосу здесь на ветке лавочку прикрыли - 2% и точка! Для всех!