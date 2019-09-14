Фантом написав:Навигатор Есть люди с недержанием речи. Ваш оппонент из таких. Даже не думайте их останавливать, просто игнорируйте. Иначе вывалят ещё больше.
Та это понятно - тут вы 100% правы. Но всё-таки жаль, что такой шикарный инструмент по кэшбеку сгубили (
Slx написав:
Навигатор написав:Ну это вы думаете, что у вас всё нормально. Сделайте покупку в аптеке и всё поймёте. По всем ныне действующим пенсионкам кэшбек понизили до 2%. У меня карта до 2020 года, так вот покупки за 9 сентября уже прошли с пониженным 2-х процентным кэшбеком. Так что такие дела новоявленный вы наш Влад Коваль
Хмм, акция біла до 25 августа и вроде как тем, кто успел - 7% на аптеку навсегда... Что оф. условия говорят, кому не лень поискать?
Акция была по 1 июля 2019. На период действия акции одной из плюшек был 7-ми процентный кб в аптеках. Он работал по начало сентября. Скорее всего в тасе кто-то провтыкал сроки ну оно и катилось себе потихоньку, а сейчас после такого розголосу здесь на ветке лавочку прикрыли - 2% и точка! Для всех!
TASCOMBANK написав:...з 29.08.2019 є можливість збільшення/зменшення кредитного ліміту при зверненні Клієнта до відділення. Для цього більше не потрібно закривати картку...
Получилось сегодня, в пятницу 13-го, побывать в Славянском отделении и попытать своё счастье по повышению кредитного лимита. Приехал подготовленным со справках о доходах зп и официальном трудоустройстве. Сами карты оформлены в декабре прошлого года.
Не знаю, что там девочка за ПК заполняла, но спросили пару вопросов: — желаемый кредитный лимит; — допдоходы, кроме зп; — два номера друзей/родственников.
По WC — отказ. Спросил о возможности попытать своё счастье касательно В5 — можно, даже покидать отделение не надо было. И тоже отказ. Запросов на кредит по данным заявкам в УБКИ не было, следовательно для Донецкой/Луганской области снова какие-то специфические условия.
PS В отделении менеджеры и замдиректора отделения отзывчивы, готовы помочь. В самом отделении рекомендую сделать переустановку, чтобы было куда комфортнее работать с клиентами.
PPS До меня был клиент. Проблема — его кредитку В5 съел банкомат Ощадбанка, карта перевыпущена и доставленна не Славянск, а совсем другой регион. Ещё оказывается, что после того, как кредитку съел банкомат её обналичил кто-то в других городах нашей страны (непонятно откуда узнали ПИН, может оплачивали через интернет). Последняя операция, которую делал клиент — снятие нала в банкомате Ощада перед поглащением карты. Если я правильно понимаю ситуацию, то после того, как карту изъял банкомат, система Таси должна её была заблокировать — а не позволять пользоваться этой картой непонятно кем.
MASolomko написав:Если я правильно понимаю ситуацию, то после того, как карту изъял банкомат, система Таси должна её была заблокировать — а не позволять пользоваться этой картой непонятно кем.
Если я правильно понимаю, клиент обязан был сообщить о факте изъятия карты банкоматом банку-эмитенту и заблокировать карту. Но судя по тому, что он с кредитки Б5 снимал нал - его финграмотность явно на нуле, поэтому вангую, что Тасю он вряд ли уведомлял и ничего не блочил .
Навигатор написав:Ну что уважаемый любитель рекламы! Вам впору примерять на себя лавры Влада Коваля! Благодаря вашей рекламе здесь на ветке, Тася снизила процент кэшбека по пенсионным картам до прописанного в программе, т.е. с 7% до 2-х % и говорит, что так и было. Пенсионеры не знают теперь как вас и благодарить
У меня все нормально, как и было. 7 прОцентов.
Ну это вы думаете, что у вас всё нормально. Сделайте покупку в аптеке и всё поймёте. По всем ныне действующим пенсионкам кэшбек понизили до 2%. У меня карта до 2020 года, так вот покупки за 9 сентября уже прошли с пониженным 2-х процентным кэшбеком. Так что такие дела новоявленный вы наш Влад Коваль
Узбагойтесь! Делал покупку 3 сентября, семь процентов. Пишите в таз, чтобы включили 7% на аптеки для пенсов в программу, а не в акции, заботливый вы только о себе.
TASCOMBANK написав:...з 29.08.2019 є можливість збільшення/зменшення кредитного ліміту при зверненні Клієнта до відділення. Для цього більше не потрібно закривати картку...
По WC — отказ. Спросил о возможности попытать своё счастье касательно В5 — можно, даже покидать отделение не надо было. И тоже отказ. Запросов на кредит по данным заявкам в УБКИ не было, следовательно для Донецкой/Луганской области снова какие-то специфические условия.
Мені альфа відмовилися видавати 2 кредитну картку,хоча першу видали без проблем. Тому логіки може і не буде((( Якщо кредліміт 0, то можуть і нічого і не підняти(((