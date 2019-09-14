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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2892289328942895 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 181 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 40 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 51 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 26 Всього голосів : 181 Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:02 Фантом написав: Навигатор Есть люди с недержанием речи. Ваш оппонент из таких. Даже не думайте их останавливать, просто игнорируйте. Иначе вывалят ещё больше. Есть люди с недержанием речи. Ваш оппонент из таких. Даже не думайте их останавливать, просто игнорируйте. Иначе вывалят ещё больше.

Та это понятно - тут вы 100% правы. Но всё-таки жаль, что такой шикарный инструмент по кэшбеку сгубили (





Slx написав: Навигатор написав: Ну это вы думаете, что у вас всё нормально. Сделайте покупку в аптеке и всё поймёте. По всем ныне действующим пенсионкам кэшбек понизили до 2%. У меня карта до 2020 года, так вот покупки за 9 сентября уже прошли с пониженным 2-х процентным кэшбеком. Так что такие дела новоявленный

вы наш Влад Коваль Ну это вы думаете, что у вас всё нормально. Сделайте покупку в аптеке и всё поймёте. По всем ныне действующим пенсионкам кэшбекдо 2%. У меня карта до 2020 года, так вот покупки за 9 сентября уже прошли с пониженным 2-х процентным кэшбеком. Так что такие дела новоявленныйвы наш Влад Коваль

Хмм, акция біла до 25 августа и вроде как тем, кто успел - 7% на аптеку навсегда...

Что оф. условия говорят, кому не лень поискать? Хмм, акция біла до 25 августа и вроде как тем, кто успел - 7% на аптеку навсегда...Что оф. условия говорят, кому не лень поискать?

Акция была по 1 июля 2019. На период действия акции одной из плюшек был 7-ми процентный кб в аптеках. Он работал по начало сентября. Скорее всего в тасе кто-то провтыкал сроки ну оно и катилось себе потихоньку, а сейчас после такого розголосу здесь на ветке лавочку прикрыли - 2% и точка! Для всех! Та это понятно - тут вы 100% правы. Но всё-таки жаль, что такой шикарный инструмент по кэшбеку сгубили (Акция была по 1 июля 2019. На период действия акции одной из плюшек был 7-ми процентный кб в аптеках. Он работал по начало сентября. Скорее всего в тасе кто-то провтыкал сроки ну оно и катилось себе потихоньку, а сейчас после такого розголосу здесь на ветке лавочку прикрыли - 2% и точка! Для всех! Навигатор Повідомлень: 335 З нами з: 21.12.09 Подякував: 2 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:21 Re: ТАСКОМБАНК TASCOMBANK написав: ...з 29.08.2019 є можливість збільшення/зменшення кредитного ліміту при зверненні Клієнта до відділення.

Для цього більше не потрібно закривати картку... ...з 29.08.2019 є можливість збільшення/зменшення кредитного ліміту при зверненні Клієнта до відділення.Для цього більше не потрібно закривати картку... Получилось сегодня, в пятницу 13-го, побывать в Славянском отделении и попытать своё счастье по повышению кредитного лимита.

Приехал подготовленным со справках о доходах зп и официальном трудоустройстве. Сами карты оформлены в декабре прошлого года.



Не знаю, что там девочка за ПК заполняла, но спросили пару вопросов:

— желаемый кредитный лимит;

— допдоходы, кроме зп;

— два номера друзей/родственников.



По WC — отказ.

Спросил о возможности попытать своё счастье касательно В5 — можно, даже покидать отделение не надо было. И тоже отказ. Запросов на кредит по данным заявкам в УБКИ не было, следовательно для Донецкой/Луганской области снова какие-то специфические условия.





PS В отделении менеджеры и замдиректора отделения отзывчивы, готовы помочь. В самом отделении рекомендую сделать переустановку, чтобы было куда комфортнее работать с клиентами.





PPS До меня был клиент. Проблема — его кредитку В5 съел банкомат Ощадбанка, карта перевыпущена и доставленна не Славянск, а совсем другой регион. Ещё оказывается, что после того, как кредитку съел банкомат её обналичил кто-то в других городах нашей страны (непонятно откуда узнали ПИН, может оплачивали через интернет).

Последняя операция, которую делал клиент — снятие нала в банкомате Ощада перед поглащением карты.

Если я правильно понимаю ситуацию, то после того, как карту изъял банкомат, система Таси должна её была заблокировать — а не позволять пользоваться этой картой непонятно кем. Получилось сегодня, в пятницу 13-го, побывать в Славянском отделении и попытать своё счастье по повышению кредитного лимита.Приехал подготовленным со справках о доходах зп и официальном трудоустройстве. Сами карты оформлены в декабре прошлого года.Не знаю, что там девочка за ПК заполняла, но спросили пару вопросов:— желаемый кредитный лимит;— допдоходы, кроме зп;— два номера друзей/родственников.По WC — отказ.Спросил о возможности попытать своё счастье касательно В5 — можно, даже покидать отделение не надо было. И тоже отказ. Запросов на кредит по данным заявкам в УБКИ не было, следовательно для Донецкой/Луганской области снова какие-то специфические условия.PS В отделении менеджеры и замдиректора отделения отзывчивы, готовы помочь. В самом отделении рекомендую сделать переустановку, чтобы было куда комфортнее работать с клиентами.PPS До меня был клиент. Проблема — его кредитку В5 съел банкомат Ощадбанка, карта перевыпущена и доставленна не Славянск, а совсем другой регион. Ещё оказывается, что после того, как кредитку съел банкомат её обналичил кто-то в других городах нашей страны (непонятно откуда узнали ПИН, может оплачивали через интернет).Последняя операция, которую делал клиент — снятие нала в банкомате Ощада перед поглащением карты.Если я правильно понимаю ситуацию, то после того, как карту изъял банкомат, система Таси должна её была заблокировать — а не позволять пользоваться этой картой непонятно кем. MASolomko

Повідомлень: 1222 З нами з: 08.03.18 Подякував: 39 раз. Подякували: 142 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:37 Re: ТАСКОМБАНК MASolomko написав: Если я правильно понимаю ситуацию, то после того, как карту изъял банкомат, система Таси должна её была заблокировать — а не позволять пользоваться этой картой непонятно кем. Если я правильно понимаю ситуацию, то после того, как карту изъял банкомат, система Таси должна её была заблокировать — а не позволять пользоваться этой картой непонятно кем.

Если я правильно понимаю, клиент обязан был сообщить о факте изъятия карты банкоматом банку-эмитенту и заблокировать карту. Но судя по тому, что он с кредитки Б5 снимал нал - его финграмотность явно на нуле, поэтому вангую, что Тасю он вряд ли уведомлял и ничего не блочил . Если я правильно понимаю, клиент обязан был сообщить о факте изъятия карты банкоматом банку-эмитенту и заблокировать карту. Но судя по тому, что он с кредитки Б5 снимал нал - его финграмотность явно на нуле, поэтому вангую, что Тасю он вряд ли уведомлял и ничего не блочил Flamingo

Повідомлень: 2934 З нами з: 20.03.15 Подякував: 50 раз. Подякували: 603 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:09 Навигатор написав: Олег1964 написав: Навигатор написав: Ну что уважаемый любитель рекламы! Вам впору примерять на себя лавры Влада Коваля! Благодаря вашей рекламе здесь на ветке, Тася снизила процент кэшбека по пенсионным картам до прописанного в программе, т.е. с 7% до 2-х % и говорит, что так и было. Пенсионеры не знают теперь как вас и благодарить Ну что уважаемый любитель рекламы! Вам впору примерять на себя лавры Влада Коваля! Благодаря вашей рекламе здесь на ветке, Тася снизила процент кэшбека по пенсионным картам до прописанного в программе, т.е. с% до-х % и говорит, что так и было. Пенсионеры не знают теперь как вас и благодарить



У меня все нормально, как и было. 7 прОцентов.

У меня все нормально, как и было. 7 прОцентов.

Ну это вы думаете, что у вас всё нормально. Сделайте покупку в аптеке и всё поймёте. По всем ныне действующим пенсионкам кэшбек понизили до 2%. У меня карта до 2020 года, так вот покупки за 9 сентября уже прошли с пониженным 2-х процентным кэшбеком. Так что такие дела новоявленный

вы наш Влад Коваль Ну это вы думаете, что у вас всё нормально. Сделайте покупку в аптеке и всё поймёте. По всем ныне действующим пенсионкам кэшбекдо 2%. У меня карта до 2020 года, так вот покупки за 9 сентября уже прошли с пониженным 2-х процентным кэшбеком. Так что такие дела новоявленныйвы наш Влад Коваль



Узбагойтесь!

Делал покупку 3 сентября, семь процентов.

Пишите в таз, чтобы включили 7% на аптеки для пенсов в программу, а не в акции, заботливый вы только о себе. Узбагойтесь!Делал покупку 3 сентября, семь процентов.Пишите в таз, чтобы включили 7% на аптеки для пенсов в программу, а не в акции, заботливый вы только о себе. Олег1964 Повідомлень: 314 З нами з: 03.10.16 Подякував: 10 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 06:18 Фантом написав: Счёт может быть в минусе, но при этом не все траты проведены по счёту, а висят в блоке. Счёт может быть в минусе, но при этом не все траты проведены по счёту, а висят в блоке.

Нет, трат не было уже неделю. И по кредитной части показывает минус 14 грн, погасить которые не получается. Какой-то глюк жёсткий. Интересно, как поправят... Нет, трат не было уже неделю. И по кредитной части показывает минус 14 грн, погасить которые не получается. Какой-то глюк жёсткий. Интересно, как поправят... N0mad

Повідомлень: 386 З нами з: 27.12.11 Подякував: 22 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 19:44 MASolomko написав: TASCOMBANK написав: ...з 29.08.2019 є можливість збільшення/зменшення кредитного ліміту при зверненні Клієнта до відділення.

Для цього більше не потрібно закривати картку... ...з 29.08.2019 є можливість збільшення/зменшення кредитного ліміту при зверненні Клієнта до відділення.Для цього більше не потрібно закривати картку...



По WC — отказ.

Спросил о возможности попытать своё счастье касательно В5 — можно, даже покидать отделение не надо было. И тоже отказ. Запросов на кредит по данным заявкам в УБКИ не было, следовательно для Донецкой/Луганской области снова какие-то специфические условия.



По WC — отказ.Спросил о возможности попытать своё счастье касательно В5 — можно, даже покидать отделение не надо было. И тоже отказ. Запросов на кредит по данным заявкам в УБКИ не было, следовательно для Донецкой/Луганской области снова какие-то специфические условия.

Мені альфа відмовилися видавати 2 кредитну картку,хоча першу видали без проблем. Тому логіки може і не буде(((

Якщо кредліміт 0, то можуть і нічого і не підняти((( Мені альфа відмовилися видавати 2 кредитну картку,хоча першу видали без проблем. Тому логіки може і не буде(((Якщо кредліміт 0, то можуть і нічого і не підняти((( tarasum

Повідомлень: 241 З нами з: 16.10.18 Подякував: 6 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 19:47 Олег1964 написав: Пишите в таз, чтобы включили 7% на аптеки для пенсов в программу, а не в акции, заботливый вы только о себе. Пишите в таз, чтобы включили 7% на аптеки для пенсов в программу, а не в акции, заботливый вы только о себе.

лучше 7% на супермаркеты и для всех!!! лучше 7% на супермаркеты и для всех!!! ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокартыhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 uaprofi

Повідомлень: 3041 З нами з: 21.04.11 Подякував: 474 раз. Подякували: 298 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 20:19 Re: ТАСКОМБАНК tarasum написав: Якщо кредліміт 0, то можуть і нічого і не підняти((( Якщо кредліміт 0, то можуть і нічого і не підняти((( Я в отделении и контакт-центре спрашивал, даже здесь о возможности поднять кредитный лимит по карте в отделении без наличия изначально кредитного договора. Ответ был положительный — можно.



После случая с разблокировкой своих средств на протяжении 45 дней как-то хочется минизировать сотрудничество с банком. Да и банк смотрю, что таким образом во мне не заинтересован. Я в отделении и контакт-центре спрашивал, даже здесь о возможности поднять кредитный лимит по карте в отделении без наличия изначально кредитного договора. Ответ был положительный — можно.После случая с разблокировкой своих средств на протяжении 45 дней как-то хочется минизировать сотрудничество с банком. Да и банк смотрю, что таким образом во мне не заинтересован. MASolomko

Повідомлень: 1222 З нами з: 08.03.18 Подякував: 39 раз. Подякували: 142 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 вер, 2019 23:17 Олег1964 написав: Навигатор написав:

Ну это вы думаете, что у вас всё нормально. Сделайте покупку в аптеке и всё поймёте. По всем ныне действующим пенсионкам кэшбек понизили до 2%. У меня карта до 2020 года, так вот покупки за 9 сентября уже прошли с пониженным 2-х процентным кэшбеком. Так что такие дела новоявленный

вы наш Влад Коваль Ну это вы думаете, что у вас всё нормально. Сделайте покупку в аптеке и всё поймёте. По всем ныне действующим пенсионкам кэшбекдо 2%. У меня карта до 2020 года, так воткэшбеком. Так что такие дела новоявленныйвы наш Влад Коваль



Узбагойтесь!

Делал покупку 3 сентября, семь процентов .

Пишите в таз, чтобы включили 7% на аптеки для пенсов в программу, а не в акции, заботливый вы только о себе. Узбагойтесь!Пишите в таз, чтобы включили 7% на аптеки для пенсов в программу, а не в акции, заботливый вы только о себе.

Молоток!

Молоток! mixa Повідомлень: 305 З нами з: 25.04.14 Подякував: 294 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2892289328942895 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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