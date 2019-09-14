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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2892289328942895

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:02

  Фантом написав:Навигатор Есть люди с недержанием речи. Ваш оппонент из таких. Даже не думайте их останавливать, просто игнорируйте. Иначе вывалят ещё больше.

Та это понятно - тут вы 100% правы. Но всё-таки жаль, что такой шикарный инструмент по кэшбеку сгубили (


  Slx написав:
  Навигатор написав:Ну это вы думаете, что у вас всё нормально. Сделайте покупку в аптеке и всё поймёте. По всем ныне действующим пенсионкам кэшбек понизили до 2%. У меня карта до 2020 года, так вот покупки за 9 сентября уже прошли с пониженным 2-х процентным кэшбеком. Так что такие дела новоявленный
вы наш Влад Коваль :?

Хмм, акция біла до 25 августа и вроде как тем, кто успел - 7% на аптеку навсегда...
Что оф. условия говорят, кому не лень поискать?

Акция была по 1 июля 2019. На период действия акции одной из плюшек был 7-ми процентный кб в аптеках. Он работал по начало сентября. Скорее всего в тасе кто-то провтыкал сроки ну оно и катилось себе потихоньку, а сейчас после такого розголосу здесь на ветке лавочку прикрыли - 2% и точка! Для всех! :evil:
Навигатор
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:21

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:...з 29.08.2019 є можливість збільшення/зменшення кредитного ліміту при зверненні Клієнта до відділення.
Для цього більше не потрібно закривати картку...
Получилось сегодня, в пятницу 13-го, побывать в Славянском отделении и попытать своё счастье по повышению кредитного лимита.
Приехал подготовленным со справках о доходах зп и официальном трудоустройстве. Сами карты оформлены в декабре прошлого года.

Не знаю, что там девочка за ПК заполняла, но спросили пару вопросов:
— желаемый кредитный лимит;
— допдоходы, кроме зп;
— два номера друзей/родственников.

По WC — отказ.
Спросил о возможности попытать своё счастье касательно В5 — можно, даже покидать отделение не надо было. И тоже отказ. Запросов на кредит по данным заявкам в УБКИ не было, следовательно для Донецкой/Луганской области снова какие-то специфические условия. :(


PS В отделении менеджеры и замдиректора отделения отзывчивы, готовы помочь. В самом отделении рекомендую сделать переустановку, чтобы было куда комфортнее работать с клиентами.


PPS До меня был клиент. Проблема — его кредитку В5 съел банкомат Ощадбанка, карта перевыпущена и доставленна не Славянск, а совсем другой регион. Ещё оказывается, что после того, как кредитку съел банкомат её обналичил кто-то в других городах нашей страны (непонятно откуда узнали ПИН, может оплачивали через интернет).
Последняя операция, которую делал клиент — снятие нала в банкомате Ощада перед поглащением карты.
Если я правильно понимаю ситуацию, то после того, как карту изъял банкомат, система Таси должна её была заблокировать — а не позволять пользоваться этой картой непонятно кем.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:37

Re: ТАСКОМБАНК

  MASolomko написав:Если я правильно понимаю ситуацию, то после того, как карту изъял банкомат, система Таси должна её была заблокировать — а не позволять пользоваться этой картой непонятно кем.

Если я правильно понимаю, клиент обязан был сообщить о факте изъятия карты банкоматом банку-эмитенту и заблокировать карту. Но судя по тому, что он с кредитки Б5 снимал нал - его финграмотность явно на нуле, поэтому вангую, что Тасю он вряд ли уведомлял и ничего не блочил :(.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:09

  Навигатор написав:
  Олег1964 написав:
  Навигатор написав:Ну что уважаемый любитель рекламы! Вам впору примерять на себя лавры Влада Коваля! Благодаря вашей рекламе здесь на ветке, Тася снизила процент кэшбека по пенсионным картам до прописанного в программе, т.е. с 7% до 2-х % и говорит, что так и было. Пенсионеры не знают теперь как вас и благодарить :?


У меня все нормально, как и было. 7 прОцентов.

Ну это вы думаете, что у вас всё нормально. Сделайте покупку в аптеке и всё поймёте. По всем ныне действующим пенсионкам кэшбек понизили до 2%. У меня карта до 2020 года, так вот покупки за 9 сентября уже прошли с пониженным 2-х процентным кэшбеком. Так что такие дела новоявленный
вы наш Влад Коваль :?


Узбагойтесь!
Делал покупку 3 сентября, семь процентов.
Пишите в таз, чтобы включили 7% на аптеки для пенсов в программу, а не в акции, заботливый вы только о себе. :|
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 06:18

  Фантом написав:Счёт может быть в минусе, но при этом не все траты проведены по счёту, а висят в блоке.

Нет, трат не было уже неделю. И по кредитной части показывает минус 14 грн, погасить которые не получается. Какой-то глюк жёсткий. Интересно, как поправят...
N0mad
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 19:44

  MASolomko написав:
  TASCOMBANK написав:...з 29.08.2019 є можливість збільшення/зменшення кредитного ліміту при зверненні Клієнта до відділення.
Для цього більше не потрібно закривати картку...


По WC — отказ.
Спросил о возможности попытать своё счастье касательно В5 — можно, даже покидать отделение не надо было. И тоже отказ. Запросов на кредит по данным заявкам в УБКИ не было, следовательно для Донецкой/Луганской области снова какие-то специфические условия. :(


Мені альфа відмовилися видавати 2 кредитну картку,хоча першу видали без проблем. Тому логіки може і не буде(((
Якщо кредліміт 0, то можуть і нічого і не підняти(((
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 19:47

  Олег1964 написав:Пишите в таз, чтобы включили 7% на аптеки для пенсов в программу, а не в акции, заботливый вы только о себе.

лучше 7% на супермаркеты и для всех!!!
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 20:19

Re: ТАСКОМБАНК

  tarasum написав:Якщо кредліміт 0, то можуть і нічого і не підняти(((
Я в отделении и контакт-центре спрашивал, даже здесь о возможности поднять кредитный лимит по карте в отделении без наличия изначально кредитного договора. Ответ был положительный — можно.

После случая с разблокировкой своих средств на протяжении 45 дней как-то хочется минизировать сотрудничество с банком. Да и банк смотрю, что таким образом во мне не заинтересован.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 23:17

  Олег1964 написав:
  Навигатор написав:
Ну это вы думаете, что у вас всё нормально. Сделайте покупку в аптеке и всё поймёте. По всем ныне действующим пенсионкам кэшбек понизили до 2%. У меня карта до 2020 года, так вот покупки за 9 сентября уже прошли с пониженным 2-х процентным кэшбеком. Так что такие дела новоявленный
вы наш Влад Коваль :?


Узбагойтесь!
Делал покупку 3 сентября, семь процентов.
Пишите в таз, чтобы включили 7% на аптеки для пенсов в программу, а не в акции, заботливый вы только о себе. :|

Молоток!
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mixa
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 12:46

Напомните, Ощадный (грн) по реквизитам как пополнить?
novichok
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