на его 2620, МФО, ИНН, ФИО
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 вер, 2019 14:41
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 16 вер, 2019 11:12
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите, на расчеты Пудрой в магазинах ювелирных украшений (КЮЗ, Укрзолото и пр.) кешбек есть или нет?
Додано: Пон 16 вер, 2019 11:30
Додано: Пон 16 вер, 2019 11:37
А шо у них кулёчки-коробочки на тест не продаются?
Тогда вааще купите у них шонить мелкое, Тася сразу отобразит в СМСке начисленный КБ. А если СМСка вам не понравится, то сразу сделайте возврат. Дня через 3 сумма вернется на карту. А мож вааще сама кассирша или администратор уже знают МСС своих ПОСов
ПС. Я давно предлагаю обязать магазы указывать на дверях (под графиком работы) все МСС, с которыми они работают
ППС. Да и ГПэй уже мог бы указывать не тока кооординаты магаза с покупкой, а и МСС его ПОСа
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 16 вер, 2019 11:59
Re: ТАСКОМБАНК
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