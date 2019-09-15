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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2893289428952896

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:41

  novichok написав:Напомните, Ощадный (грн) по реквизитам как пополнить?

на его 2620, МФО, ИНН, ФИО
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:12

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, на расчеты Пудрой в магазинах ювелирных украшений (КЮЗ, Укрзолото и пр.) кешбек есть или нет?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:30

  ukrprom2014 написав:Подскажите, на расчеты Пудрой в магазинах ювелирных украшений (КЮЗ, Укрзолото и пр.) кешбек есть или нет?

Нету.
Вроде только одежда и красота/здоровье.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:37

  ukrprom2014 написав:Подскажите, на расчеты Пудрой в магазинах ювелирных украшений (КЮЗ, Укрзолото и пр.) кешбек есть или нет?

А шо у них кулёчки-коробочки на тест не продаются?
Тогда вааще купите у них шонить мелкое, Тася сразу отобразит в СМСке начисленный КБ. А если СМСка вам не понравится, то сразу сделайте возврат. Дня через 3 сумма вернется на карту. А мож вааще сама кассирша или администратор уже знают МСС своих ПОСов :idea:

ПС. Я давно предлагаю обязать магазы указывать на дверях (под графиком работы) все МСС, с которыми они работают :idea:
ППС. Да и ГПэй уже мог бы указывать не тока кооординаты магаза с покупкой, а и МСС его ПОСа :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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З нами з: 08.12.07
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:59

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:Я давно предлагаю обязать магазы указывать на дверях (под графиком работы) все МСС, с которыми они работают

:lol:
ukrprom2014
 
Повідомлень: 340
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  #<1 ... 2893289428952896
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