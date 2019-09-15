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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 вер, 2019 14:41
novichok написав:
Напомните, Ощадный (грн) по реквизитам как пополнить?
на его 2620, МФО, ИНН, ФИО
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 16 вер, 2019 11:12
Подскажите, на расчеты Пудрой в магазинах ювелирных украшений (КЮЗ, Укрзолото и пр.) кешбек есть или нет?
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ukrprom2014
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Додано: Пон 16 вер, 2019 11:30
ukrprom2014 написав:
Подскажите, на расчеты Пудрой в магазинах ювелирных украшений (КЮЗ, Укрзолото и пр.) кешбек есть или нет?
Нету.
Вроде только одежда и красота/здоровье.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 11:37
ukrprom2014 написав:
Подскажите, на расчеты Пудрой в магазинах ювелирных украшений (КЮЗ, Укрзолото и пр.) кешбек есть или нет?
А шо у них кулёчки-коробочки на тест не продаются?
Тогда вааще купите у них шонить мелкое, Тася сразу отобразит в СМСке начисленный КБ. А если СМСка вам не понравится, то сразу сделайте возврат. Дня через 3 сумма вернется на карту. А мож вааще сама кассирша или администратор уже знают МСС своих ПОСов
ПС. Я давно предлагаю обязать магазы указывать на дверях (под графиком работы) все МСС, с которыми они работают
ППС. Да и ГПэй уже мог бы указывать не тока кооординаты магаза с покупкой, а и МСС его ПОСа
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 16 вер, 2019 12:41
clientage написав: ukrprom2014 написав:
Подскажите, на расчеты Пудрой в магазинах ювелирных украшений (КЮЗ, Укрзолото и пр.) кешбек есть или нет?
А шо у них кулёчки-коробочки на тест не продаются?
Тогда вааще купите у них шонить мелкое, Тася сразу отобразит в СМСке начисленный КБ. А если СМСка вам не понравится, то сразу сделайте возврат. Дня через 3 сумма вернется на карту. А мож вааще сама кассирша или администратор уже знают МСС своих ПОСов
ПС. Я давно предлагаю обязать магазы указывать на дверях (под графиком работы) все МСС, с которыми они работают
ППС. Да и ГПэй уже мог бы указывать не тока кооординаты магаза с покупкой, а и МСС его ПОСа
А то вот купили в жд кассе билеты до Львова.. И на тебе - 4011: жд грузоперевозки))
Остались без орехов.
(Хоть ветка то и не ореховая, но по теме)
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Додано: Пон 16 вер, 2019 12:46
clientage написав:
ППС. Да и ГПэй уже мог бы указывать не тока кооординаты магаза с покупкой, а и МСС его ПОСа
им наши кешбеки ни к чему, а больше МСС ни для чего не нужен.
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anis
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Додано: Пон 16 вер, 2019 13:20
anis написав: clientage написав:
ППС. Да и ГПэй уже мог бы указывать не тока кооординаты магаза с покупкой, а и МСС его ПОСа
им наши кешбеки ни к чему, а больше МСС ни для чего не нужен.
У меня есть положительный опыт типа разговора по душам с директрисами одной харчевни и зоомагаза на предмет корректировки МСС их ПОСов. Все мы люди-челавеки, все учимся, набираемся ума и прозреваем, шо многие проблемы -- совсем не проблемы
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 16 вер, 2019 13:51
MASolomko написав: TASCOMBANK написав:
...з 29.08.2019 є можливість збільшення/зменшення кредитного ліміту при зверненні Клієнта до відділення.
Для цього більше не потрібно закривати картку...
Получилось сегодня, в пятницу 13-го, побывать в Славянском отделении и попытать своё счастье по повышению кредитного лимита.
Приехал подготовленным со справках о доходах зп и официальном трудоустройстве. Сами карты оформлены в декабре прошлого года.
Не знаю, что там девочка за ПК заполняла, но спросили пару вопросов:
— желаемый кредитный лимит;
— допдоходы, кроме зп;
— два номера друзей/родственников.
По WC — отказ.
Спросил о возможности попытать своё счастье касательно В5 — можно, даже покидать отделение не надо было. И тоже отказ. Запросов на кредит по данным заявкам в УБКИ не было, следовательно для Донецкой/Луганской области снова какие-то специфические условия.
PS В отделении менеджеры и замдиректора отделения отзывчивы, готовы помочь. В самом отделении рекомендую сделать переустановку, чтобы было куда комфортнее работать с клиентами.
PPS До меня был клиент. Проблема — его кредитку В5 съел банкомат Ощадбанка, карта перевыпущена и доставленна не Славянск, а совсем другой регион. Ещё оказывается, что после того, как кредитку съел банкомат её обналичил кто-то в других городах нашей страны (непонятно откуда узнали ПИН, может оплачивали через интернет).
Последняя операция, которую делал клиент — снятие нала в банкомате Ощада перед поглащением карты.
Если я правильно понимаю ситуацию, то после того, как карту изъял банкомат, система Таси должна её была заблокировать — а не позволять пользоваться этой картой непонятно кем.
в моём отделении таси я был первый, кто поднимал лимит Б5 без закрытия карты. так что на мне тренировались. притащил справку о зарплате. просил +10к.
доки приняли, поставил подписи и "копия верна" на копиях паспорта и кода, заполнил анкету, снова брали два номера телефона.
смотрели убки, звонили мне, на предприятие в бухгалтерию задали много вопросов (бухгалтера еще удивлялись не миллион денег ли беру), звонили по одному из номеров и тоже много вопросов.
по финалу лимит таки подняли на сколько просил, но аж под конец следующего дня после первоначального запроса. никакой уведомительной смски не было. узнал в приложении, когда случайно зашел, про сие событие.
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