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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2894289528962897

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:50

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK, или кто другой, кто в теме, а квитанции за оплату коммуналки уже с ЕЦП-подписью и правильной печаткой с ручной подписью человека?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:53

  Slx написав:TASCOMBANK, или кто другой, кто в теме, а квитанции за оплату коммуналки уже с ЕЦП-подписью и правильной печаткой с ручной подписью человека?

Зачем, вы судится с ЖЭКОм шоли будите?
Мои ЖЭКи уже лет 10 как понимат квиташки от Портмоне, для сверки баланса им все там подходит.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:22

  clientage написав:
  Slx написав:TASCOMBANK, или кто другой, кто в теме, а квитанции за оплату коммуналки уже с ЕЦП-подписью и правильной печаткой с ручной подписью человека?

Зачем, вы судится с ЖЭКОм шоли будите?
Мои ЖЭКи уже лет 10 как понимат квиташки от Портмоне, для сверки баланса им все там подходит.

Портмоне - одно, квитанции Таси - другое. + я не себе плачу, а тяжелому родственнику.
Востаннє редагувалось Slx в Пон 16 вер, 2019 18:23, всього редагувалось 1 раз.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:23

  clientage написав:
  Slx написав:TASCOMBANK, или кто другой, кто в теме, а квитанции за оплату коммуналки уже с ЕЦП-подписью и правильной печаткой с ручной подписью человека?

Зачем, вы судится с ЖЭКОм шоли будите?
Мои ЖЭКи уже лет 10 как понимат квиташки от Портмоне, для сверки баланса им все там подходит.

Так тут не Портмоне, а самопал, причому дуже посередній: не зробили огляд існуючих у конкурентів рішень, не подумали, як зробити краще або хоча б так само. У голові одне - створити новий інфо-привід для ФБ, тому швиденько намалювали печатку у Штам і тепер її усюди штампують.
Slx, комуналку не плачу, але змін за іншими квитанціями я не бачу, тому підозрюю, що "колеги" усе ще вивчають можливості реалізації таких інноваційних рішень.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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