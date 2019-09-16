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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2019 17:50
Re: ТАСКОМБАНК
TASCOMBANK, или кто другой, кто в теме, а квитанции за оплату коммуналки уже с ЕЦП-подписью и правильной печаткой с ручной подписью человека?
Додано: Пон 16 вер, 2019 17:53
Зачем, вы судится с ЖЭКОм шоли будите?
Мои ЖЭКи уже лет 10 как понимат квиташки от Портмоне, для сверки баланса им все там подходит.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 16 вер, 2019 18:22
Портмоне - одно, квитанции Таси - другое. + я не себе плачу, а тяжелому родственнику.
Востаннє редагувалось Slx в Пон 16 вер, 2019 18:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 16 вер, 2019 18:23
Так тут не Портмоне, а самопал, причому дуже посередній: не зробили огляд існуючих у конкурентів рішень, не подумали, як зробити краще або хоча б так само. У голові одне - створити новий інфо-привід для ФБ, тому швиденько намалювали печатку у Штам і тепер її усюди штампують.
Slx, комуналку не плачу, але змін за іншими квитанціями я не бачу, тому підозрюю, що "колеги" усе ще вивчають можливості реалізації таких інноваційних рішень.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 16 вер, 2019 20:16
Re: ТАСКОМБАНК
Вот такая красивая квитанция по оплате через 2ю
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Додано: Пон 16 вер, 2019 20:22
Alex_ki, по якій карті кишмиш за кумунал максимальний через п2ю Комси?
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Додано: Пон 16 вер, 2019 20:24
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Пон 16 вер, 2019 20:27
Просто шикарная квиташка. Всё шо нада -- есть
Ничем не хуже от Портмоне -- образец, который годится для любой тёти у ЖЭКу, Собесу, и даже ОВИРе
Востаннє редагувалось clientage в Пон 16 вер, 2019 20:31, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 16 вер, 2019 20:31
Re: ТАСКОМБАНК
Вика, само собой. Если опять акции, как в том году, не запустят
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: Пон 16 вер, 2019 21:02
Re: ТАСКОМБАНК
А кто мне объяснит, что это за грабеж с курсами по картам? Да еще комис 1% за конвертацию. Это чо вообще такое?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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