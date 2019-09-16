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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2019 21:20
DENVER_S написав:
А кто мне объяснит, что это за грабеж с курсами по картам? Да еще комис 1% за конвертацию. Это чо вообще такое?
Чего вы так кричите по ночам?
Каждый зарабатывает как может. Чтобы не платить 1% и по курсу отделения - купите в отделении и положите на Виику (или валютную Б5). Или обменяйте он-лайн по 24,88. Не можете? Ну тогда остается либо голосовать ногами, либо платить по тем курсам которые светит банк. Как говорили латиняне: "tertium non datur"
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Додано: Пон 16 вер, 2019 21:30
Не, ну почему такая разница с отделением? Я понимаю если б и там продавали по 25, а так заплати им еще за конвертацию и купи по 25,10.
Такой курс для карт можно было б поставить, если бы он рос в течении пару месяцев непредсказуемо, а он падает предсказуемо.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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Додано: Пон 16 вер, 2019 22:52
DENVER_S
Тася даёт кишмыш 2% по многим картам (или категориям), но учитывая конвертацию будет реально 1% вот и отнимите от карточных курсов условные 25 копеек
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Вів 17 вер, 2019 05:23
DENVER_S
Ну как почему? Ведь у банка нет в этом случае цели продать вам валюту, да побольше. Для этого есть отделения и онлайнобмен. А в случае с картами банк просто тупо пользуется ситуацией - если у вас нет другого выхода кроме как оплатить гривней валютный платёж значит с ваш можно "стричь" и повышенный курс и 1% за конверс. В общем на вас в этот момент банк смотрит тупо как на спонсора и пользуется вашей неспособностью заплатить как то еще. В общем - just business
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