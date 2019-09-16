Додано: Пон 16 вер, 2019 21:30

Не, ну почему такая разница с отделением? Я понимаю если б и там продавали по 25, а так заплати им еще за конвертацию и купи по 25,10.

Такой курс для карт можно было б поставить, если бы он рос в течении пару месяцев непредсказуемо, а он падает предсказуемо.