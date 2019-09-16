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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2896289728982899

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:16

  clientage написав:
  Flamingo написав:От шоб такого у меня не вылазило я не коплю счета по 4 хватерам, а по мере того как становятся известны сумы начислений по тем или иным поставщикам услуг - по от 2х до 6ти сумм каждый день оплачиваю. Все равно ж за кредитные ;)

Ну я тоже вот стартанул с оплатой 17го... до 20го думал все и оплачу
Ток обламался после 7го счета

Не - я стартую еще в 5-6 числах с газа и мусора, а к 15 у меня как правило уже усЁ. Вот сегодня только последнюю квитаху закрыл и то через Аллу - мамин сельский "комунхоз", потому как его нигде больше нету. А Виика уже усё отработала в энтом месяце и в отлежке еще с прошлого четверга
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:15

  clientage написав:Нее, так нельзя щас установить лимиты по картам :!:
У меня значения по лимитам не отображаются, просто пишет "по умолчанию", и ничего изменить не дает -- кнопуля Зберегти не активируется :evil:
Чото Тася мутит

Пойду на мооре! :P

Так что: через тас2ю сейчас низзя ничего оплатить?

Не холодно на море?)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:26

  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:Нее, так нельзя щас установить лимиты по картам :!:
У меня значения по лимитам не отображаются, просто пишет "по умолчанию", и ничего изменить не дает -- кнопуля Зберегти не активируется
Чото Тася мутит

Пойду на мооре! :P

Так что: через тас2ю сейчас низзя ничего оплатить?


Вааще прикольно:
У Пори. Никакие платежи не пускает через Мастерпас, но спокойно идут обычные карточные платежи, уже штук 15 провел
У Ахмет-бая (ok.kep.com.ua) все оплаты за лепиздричество прошли через Мастерпасс(эт уже после того как у Пори эта тропинка схлопнулась)
Вообщем, похоже, шо таки Поря вредничает.
  guntherhouse777 написав:Не холодно на море?)

Так мой любимый ЮБК прошлогодний то :wink: Ветер вот второй день стих до 2м/с, а то дней 5 было и 7-8 -- лазили по ущельям и лесам, а народ с СБК повалил к нам :wink: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:47

Re: ТАСКОМБАНК

clientage, Поря использует эквайринг Ощада ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:51

  MASolomko написав:clientage, Поря использует эквайринг Ощада ;)

и Аваля, и кажись, Эксим там дето пробегал
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 2896289728982899
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