guntherhouse777 написав: clientage написав:
Нее, так нельзя щас установить лимиты по картам
У меня значения по лимитам не отображаются, просто пишет "по умолчанию", и ничего изменить не дает -- кнопуля Зберегти не активируется
Чото Тася мутит
Пойду на мооре!
Так что: через тас2ю сейчас низзя ничего оплатить?
Вааще прикольно:
У Пори. Никакие платежи не пускает через Мастерпас, но спокойно идут обычные карточные платежи, уже штук 15 провел
У Ахмет-бая (ok.kep.com.ua) все оплаты за лепиздричество прошли через Мастерпасс(эт уже после того как у Пори эта тропинка схлопнулась)
Вообщем, похоже, шо таки Поря вредничает.
guntherhouse777 написав:
Не холодно на море?)
Так мой любимый ЮБК прошлогодний то
Ветер вот второй день стих до 2м/с, а то дней 5 было и 7-8 -- лазили по ущельям и лесам, а народ с СБК повалил к нам
... делайте хоть что-нибудь!