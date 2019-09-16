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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 вер, 2019 11:16
clientage написав: Flamingo написав:
От шоб такого у меня не вылазило я не коплю счета по 4 хватерам, а по мере того как становятся известны сумы начислений по тем или иным поставщикам услуг - по от 2х до 6ти сумм каждый день оплачиваю. Все равно ж за кредитные
Ну я тоже вот стартанул с оплатой 17го... до 20го думал все и оплачу
Ток обламался после 7го счета
Не - я стартую еще в 5-6 числах с газа и мусора, а к 15 у меня как правило уже усЁ. Вот сегодня только последнюю квитаху закрыл и то через Аллу - мамин сельский "комунхоз", потому как его нигде больше нету. А Виика уже усё отработала в энтом месяце и в отлежке еще с прошлого четверга
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Додано: Вів 17 вер, 2019 13:15
clientage написав:
Нее, так нельзя щас установить лимиты по картам
У меня значения по лимитам не отображаются, просто пишет "по умолчанию", и ничего изменить не дает -- кнопуля Зберегти не активируется
Чото Тася мутит
Пойду на мооре!
Так что: через тас2ю сейчас низзя ничего оплатить?
Не холодно на море?)
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guntherhouse777
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Додано: Вів 17 вер, 2019 13:26
guntherhouse777 написав: clientage написав:
Нее, так нельзя щас установить лимиты по картам
У меня значения по лимитам не отображаются, просто пишет "по умолчанию", и ничего изменить не дает -- кнопуля Зберегти не активируется
Чото Тася мутит
Пойду на мооре!
Так что: через тас2ю сейчас низзя ничего оплатить?
Вааще прикольно:
У Пори. Никакие платежи не пускает через Мастерпас, но спокойно идут обычные карточные платежи, уже штук 15 провел
У Ахмет-бая (ok.kep.com.ua) все оплаты за лепиздричество прошли через Мастерпасс(эт уже после того как у Пори эта тропинка схлопнулась)
Вообщем, похоже, шо таки Поря вредничает.
guntherhouse777 написав:
Не холодно на море?)
Так мой любимый ЮБК прошлогодний то
Ветер вот второй день стих до 2м/с, а то дней 5 было и 7-8 -- лазили по ущельям и лесам, а народ с СБК повалил к нам
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 17 вер, 2019 13:51
MASolomko написав:
clientage, Поря использует эквайринг Ощада
и Аваля, и кажись, Эксим там дето пробегал
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 17 вер, 2019 14:14
а бай напрямую ipay
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