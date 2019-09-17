Flamingo написав:От шоб такого у меня не вылазило я не коплю счета по 4 хватерам, а по мере того как становятся известны сумы начислений по тем или иным поставщикам услуг - по от 2х до 6ти сумм каждый день оплачиваю. Все равно ж за кредитные
Ну я тоже вот стартанул с оплатой 17го... до 20го думал все и оплачу Ток обламался после 7го счета
Не - я стартую еще в 5-6 числах с газа и мусора, а к 15 у меня как правило уже усЁ. Вот сегодня только последнюю квитаху закрыл и то через Аллу - мамин сельский "комунхоз", потому как его нигде больше нету. А Виика уже усё отработала в энтом месяце и в отлежке еще с прошлого четверга
clientage написав:Нее, так нельзя щас установить лимиты по картам У меня значения по лимитам не отображаются, просто пишет "по умолчанию", и ничего изменить не дает -- кнопуля Зберегти не активируется Чото Тася мутит
Пойду на мооре!
Так что: через тас2ю сейчас низзя ничего оплатить?
clientage написав:Нее, так нельзя щас установить лимиты по картам У меня значения по лимитам не отображаются, просто пишет "по умолчанию", и ничего изменить не дает -- кнопуля Зберегти не активируется Чото Тася мутит
Пойду на мооре!
Так что: через тас2ю сейчас низзя ничего оплатить?
Вааще прикольно: У Пори. Никакие платежи не пускает через Мастерпас, но спокойно идут обычные карточные платежи, уже штук 15 провел У Ахмет-бая (ok.kep.com.ua) все оплаты за лепиздричество прошли через Мастерпасс(эт уже после того как у Пори эта тропинка схлопнулась) Вообщем, похоже, шо таки Поря вредничает.
guntherhouse777 написав:Не холодно на море?)
Так мой любимый ЮБК прошлогодний то Ветер вот второй день стих до 2м/с, а то дней 5 было и 7-8 -- лазили по ущельям и лесам, а народ с СБК повалил к нам
clientage написав:Нее, так нельзя щас установить лимиты по картам У меня значения по лимитам не отображаются, просто пишет "по умолчанию", и ничего изменить не дает -- кнопуля Зберегти не активируется Чото Тася мутит
Пойду на мооре!
Так что: через тас2ю сейчас низзя ничего оплатить?
Не холодно на море?)
вчера аналогично было - все графы с лимитами пустые. сейчас циферки вернулись, всё работает по идее
Как видите, здесь нет Вашего банка, т.к. наши программисты не знают, откуда брать курсы онлайн-обмена. В явном виде на Вашем сайте их нет. Очень бы хотелось как-то решить эту проблему, т.к. отлично зная, что "Таскомбанк" является одним из лидеров онлайн-валютообмена, считаем, что его курсы обязательно должны быть у нас представлены.
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