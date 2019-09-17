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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2897289828992900

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:31

Re: ТАСКОМБАНК

  Mozart написав:т.к. наши программисты не знают, откуда брать курсы онлайн-обмена

Программеры ваши могут отсюда парсить... там и донат есть
viewtopic.php?p=4745799#p4745799
:P :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:01

Подскажите, как подключить в тас2ю комуналку гиоц, что надо вводить в поле параметр подписки?
omb
 
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  #<1 ... 2897289828992900
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