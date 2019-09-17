Программеры ваши могут отсюда парсить... там и донат есть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:31
Re: ТАСКОМБАНК
Программеры ваши могут отсюда парсить... там и донат есть
viewtopic.php?p=4745799#p4745799
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 18 вер, 2019 12:01
Подскажите, как подключить в тас2ю комуналку гиоц, что надо вводить в поле параметр подписки?
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