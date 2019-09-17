Программеры ваши могут отсюда парсить... там и донат есть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:31
Re: ТАСКОМБАНК
Программеры ваши могут отсюда парсить... там и донат есть
viewtopic.php?p=4745799#p4745799
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 18 вер, 2019 12:01
Подскажите, как подключить в тас2ю комуналку гиоц, что надо вводить в поле параметр подписки?
Додано: Сер 18 вер, 2019 12:33
Re: ТАСКОМБАНК
Хороший вопрос, я тоже так и не смог победить его
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Додано: Сер 18 вер, 2019 12:46
Додано: Сер 18 вер, 2019 13:05
Re: ТАСКОМБАНК
Конечно. Уже больше недели рассматривают заявку о невозможности подписаться на ГИОЦ.
Заявку о невозможности оплатить Киевоблгазсбыт рассматривали 40-50 дней. Уже починили. Правда квитанцию не даёт.
Додано: Сер 18 вер, 2019 14:54
Більше того, навіть прорамістам, які знають, де подивитися курс на онлайн-обмін ТАСька віддає його лише з валідним токеном від ТАС2Ю інакше - 401. Цікаво з чим пов'язана така секретність.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 18 вер, 2019 15:31
Re: ТАСКОМБАНК
Таз2ю научился давать квитанции за комуналку?
.......
Додано: Сер 18 вер, 2019 15:35
Re: ТАСКОМБАНК
Там среди перечня можно найти гиоц по айди и о/с. Эта подписка подвязывается без ошибки
.......
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