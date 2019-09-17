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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2897289828992900

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:31

Re: ТАСКОМБАНК

  Mozart написав:т.к. наши программисты не знают, откуда брать курсы онлайн-обмена

Программеры ваши могут отсюда парсить... там и донат есть
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:P :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:01

Подскажите, как подключить в тас2ю комуналку гиоц, что надо вводить в поле параметр подписки?
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:33

Re: ТАСКОМБАНК

omb написав:Подскажите, как подключить в тас2ю комуналку гиоц, что надо вводить в поле параметр подписки?
Хороший вопрос, я тоже так и не смог победить его
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:46

  Alex_ki написав:
omb написав:Подскажите, как подключить в тас2ю комуналку гиоц, что надо вводить в поле параметр подписки?
Хороший вопрос, я тоже так и не смог победить его


Пробывали номер жека+О/Р ?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:05

Re: ТАСКОМБАНК

Aps написав:
  Alex_ki написав:
omb написав:Подскажите, как подключить в тас2ю комуналку гиоц, что надо вводить в поле параметр подписки?
Хороший вопрос, я тоже так и не смог победить его


Пробывали номер жека+О/Р ?
Конечно. Уже больше недели рассматривают заявку о невозможности подписаться на ГИОЦ.
Заявку о невозможности оплатить Киевоблгазсбыт рассматривали 40-50 дней. Уже починили. Правда квитанцию не даёт.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:54

  Mozart написав:Как видите, здесь нет Вашего банка, т.к. наши программисты не знают, откуда брать курсы онлайн-обмена. В явном виде на Вашем сайте их нет.

Більше того, навіть прорамістам, які знають, де подивитися курс на онлайн-обмін ТАСька віддає його лише з валідним токеном від ТАС2Ю інакше - 401. Цікаво з чим пов'язана така секретність.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:31

Re: ТАСКОМБАНК

Таз2ю научился давать квитанции за комуналку?
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:35

Re: ТАСКОМБАНК

omb написав:Подскажите, как подключить в тас2ю комуналку гиоц, что надо вводить в поле параметр подписки?
Там среди перечня можно найти гиоц по айди и о/с. Эта подписка подвязывается без ошибки
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