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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:28
omb написав: Boundless написав:
omb написав:Подскажите, как подключить в тас2ю комуналку гиоц, что надо вводить в поле параметр подписки?
Там среди перечня можно найти гиоц по айди и о/с. Эта подписка подвязывается без ошибки
ооо, спасибо
Когда пробовали? Пробовал час назад- невозможно найти поставщика.
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