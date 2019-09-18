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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2898289929002901

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:28

Re: ТАСКОМБАНК

omb написав:
  Boundless написав:
omb написав:Подскажите, как подключить в тас2ю комуналку гиоц, что надо вводить в поле параметр подписки?
Там среди перечня можно найти гиоц по айди и о/с. Эта подписка подвязывается без ошибки
ооо, спасибо :)
Когда пробовали? Пробовал час назад- невозможно найти поставщика.
lel
 
Повідомлень: 2286
З нами з: 10.12.13
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Подякували: 253 раз.
 
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  #<1 ... 2898289929002901
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