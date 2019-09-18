Когда пробовали? Пробовал час назад- невозможно найти поставщика.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:28
Re: ТАСКОМБАНК
Когда пробовали? Пробовал час назад- невозможно найти поставщика.
Додано: Сер 18 вер, 2019 19:06
Re: ТАСКОМБАНК
Ура добавил!
Они вместо гиоц и гиоц. добавили новый, где надо ид объекта и лс указать
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Додано: Сер 18 вер, 2019 20:27
Если в ТАS2U можно получить квитанцию за оплату коммунальных услуг, то отображаются ли в ней показания счетчиков воды, газа, тепла, или просто указывается оплаченная сумма за услугу?
Если оплачивать коммунальную услугу за счет средств с кредитки Б5, то начисляется комиссия или нет?
Додано: Сер 18 вер, 2019 21:07
Точної відповіді не знаю - таку комуналку тут не платив. Але першою підказкою має стати сама можливість/неможливість ввести ці параметри при оплаті у конкретного постачальника. Експериментуйте - це не боляче, але постачальників украй мало.
У випадку В5 буде кешбек %1 без додаткових комісій і "за счет средств", і "без средств".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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