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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2898289929002901

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:28

Re: ТАСКОМБАНК

omb написав:
  Boundless написав:
omb написав:Подскажите, как подключить в тас2ю комуналку гиоц, что надо вводить в поле параметр подписки?
Там среди перечня можно найти гиоц по айди и о/с. Эта подписка подвязывается без ошибки
ооо, спасибо :)
Когда пробовали? Пробовал час назад- невозможно найти поставщика.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 19:06

Re: ТАСКОМБАНК

Ура добавил!
Они вместо гиоц и гиоц. добавили новый, где надо ид объекта и лс указать
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:27

  klug написав:
  Boundless написав:Таз2ю научился давать квитанции за комуналку?

Залежить від того, потрібен вам документ чи щось, що його б нагадувало viewtopic.php?p=4748390#p4748390

Если в ТАS2U можно получить квитанцию за оплату коммунальных услуг, то отображаются ли в ней показания счетчиков воды, газа, тепла, или просто указывается оплаченная сумма за услугу?
Если оплачивать коммунальную услугу за счет средств с кредитки Б5, то начисляется комиссия или нет?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:07

  Igneus написав:Если в ТАS2U можно получить квитанцию за оплату коммунальных услуг, то отображаются ли в ней показания счетчиков воды, газа, тепла, или просто указывается оплаченная сумма за услугу?

Точної відповіді не знаю - таку комуналку тут не платив. Але першою підказкою має стати сама можливість/неможливість ввести ці параметри при оплаті у конкретного постачальника. Експериментуйте - це не боляче, але постачальників украй мало.
  Igneus написав:Если оплачивать коммунальную услугу за счет средств с кредитки Б5, то начисляется комиссия или нет?

У випадку В5 буде кешбек %1 без додаткових комісій і "за счет средств", і "без средств".
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klug
 
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  #<1 ... 2898289929002901
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