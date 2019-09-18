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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2898289929002901 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 181 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 40 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 51 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 26 Всього голосів : 181 Додано: Сер 18 вер, 2019 18:28 Re: ТАСКОМБАНК omb написав: Boundless написав: omb написав: Подскажите, как подключить в тас2ю комуналку гиоц, что надо вводить в поле параметр подписки? Там среди перечня можно найти гиоц по айди и о/с. Эта подписка подвязывается без ошибки Там среди перечня можно найти гиоц по айди и о/с. Эта подписка подвязывается без ошибки ооо, спасибо ооо, спасибо Когда пробовали? Пробовал час назад- невозможно найти поставщика. Когда пробовали? Пробовал час назад- невозможно найти поставщика. lel Повідомлень: 2286 З нами з: 10.12.13 Подякував: 928 раз. Подякували: 253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 19:06 Re: ТАСКОМБАНК Ура добавил!

Они вместо гиоц и гиоц. добавили новый, где надо ид объекта и лс указать «Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM Alex_ki

Повідомлень: 561 З нами з: 26.02.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 20:27 klug написав: Boundless написав: Таз2ю научился давать квитанции за комуналку? Таз2ю научился давать квитанции за комуналку?

Залежить від того, потрібен вам документ чи щось, що його б нагадувало Залежить від того, потрібен вам документ чи щось, що його б нагадувало viewtopic.php?p=4748390#p4748390

Если в ТАS2U можно получить квитанцию за оплату коммунальных услуг, то отображаются ли в ней показания счетчиков воды, газа, тепла, или просто указывается оплаченная сумма за услугу?

Если оплачивать коммунальную услугу за счет средств с кредитки Б5, то начисляется комиссия или нет? Если в ТАS2U можно получить квитанцию за оплату коммунальных услуг, то отображаются ли в ней показания счетчиков воды, газа, тепла, или просто указывается оплаченная сумма за услугу?Если оплачивать коммунальную услугу за счет средств с кредитки Б5, то начисляется комиссия или нет? Igneus Повідомлень: 200 З нами з: 29.08.18 Подякував: 55 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 21:07 Igneus написав: Если в ТАS2U можно получить квитанцию за оплату коммунальных услуг, то отображаются ли в ней показания счетчиков воды, газа, тепла, или просто указывается оплаченная сумма за услугу? Если в ТАS2U можно получить квитанцию за оплату коммунальных услуг, то отображаются ли в ней показания счетчиков воды, газа, тепла, или просто указывается оплаченная сумма за услугу?

Точної відповіді не знаю - таку комуналку тут не платив. Але першою підказкою має стати сама можливість/неможливість ввести ці параметри при оплаті у конкретного постачальника. Експериментуйте - це не боляче, але постачальників украй мало.

Igneus написав: Если оплачивать коммунальную услугу за счет средств с кредитки Б5, то начисляется комиссия или нет? Если оплачивать коммунальную услугу за счет средств с кредитки Б5, то начисляется комиссия или нет?

У випадку В5 буде кешбек %1 без додаткових комісій і "за счет средств", і "без средств". Точної відповіді не знаю - таку комуналку тут не платив. Але першою підказкою має стати сама можливість/неможливість ввести ці параметри при оплаті у конкретного постачальника. Експериментуйте - це не боляче, але постачальників украй мало.У випадку В5 буде кешбек %1 без додаткових комісій і "за счет средств", і "без средств". Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3540 З нами з: 18.08.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 453 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 23:39 MASolomko написав: По WC — отказ.

Спросил о возможности попытать своё счастье касательно В5 — можно, даже покидать отделение не надо было. И тоже отказ. Запросов на кредит по данным заявкам в УБКИ не было, следовательно для Донецкой/Луганской области снова какие-то специфические условия. По WC — отказ.Спросил о возможности попытать своё счастье касательно В5 — можно, даже покидать отделение не надо было. И тоже отказ. Запросов на кредит по данным заявкам в УБКИ не было, следовательно для Донецкой/Луганской области снова какие-то специфические условия.

Отказ вероятно из-за того что у нас по 50к у бегемота. Тас просто жлобится тратиться на запрос в УБКИ, потому что ничего нового он там не увидит. Никто же в здравом уме не будет вручную понижать сам себе кредлим в нормальном банке, чтоб получить пару кусков в жлобограде, в этом нет никакого смысла, ведь не будет очередного запроса в УБКИ, что подтверждает ваш случай и мой тоже, мы типа не прошли прескоринг. В то время как бегемот парит мне подьем кредлима с 50 до 100 штук, конченный тас не дал и одной. Фу каки. Отказ вероятно из-за того что у нас по 50к у бегемота. Тас просто жлобится тратиться на запрос в УБКИ, потому что ничего нового он там не увидит. Никто же в здравом уме не будет вручную понижать сам себе кредлим в нормальном банке, чтоб получить пару кусков в жлобограде, в этом нет никакого смысла, ведь не будет очередного запроса в УБКИ, что подтверждает ваш случай и мой тоже, мы типа не прошли прескоринг. В то время как бегемот парит мне подьем кредлима с 50 до 100 штук, конченный тас не дал и одной. Фу каки. Maksi2 Повідомлень: 190 З нами з: 18.06.19 Подякував: 48 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 04:22 Maksi2 написав: MASolomko написав: По WC — отказ.

Спросил о возможности попытать своё счастье касательно В5 — можно, даже покидать отделение не надо было. И тоже отказ. Запросов на кредит по данным заявкам в УБКИ не было, следовательно для Донецкой/Луганской области снова какие-то специфические условия. По WC — отказ.Спросил о возможности попытать своё счастье касательно В5 — можно, даже покидать отделение не надо было. И тоже отказ. Запросов на кредит по данным заявкам в УБКИ не было, следовательно для Донецкой/Луганской области снова какие-то специфические условия.

Отказ вероятно из-за того что у нас по 50к у бегемота. Тас просто жлобится тратиться на запрос в УБКИ, потому что ничего нового он там не увидит. Никто же в здравом уме не будет вручную понижать сам себе кредлим в нормальном банке, чтоб получить пару кусков в жлобограде, в этом нет никакого смысла, ведь не будет очередного запроса в УБКИ, что подтверждает ваш случай и мой тоже, мы типа не прошли прескоринг. В то время как бегемот парит мне подьем кредлима с 50 до 100 штук, конченный тас не дал и одной. Фу каки. Отказ вероятно из-за того что у нас по 50к у бегемота. Тас просто жлобится тратиться на запрос в УБКИ, потому что ничего нового он там не увидит. Никто же в здравом уме не будет вручную понижать сам себе кредлим в нормальном банке, чтоб получить пару кусков в жлобограде, в этом нет никакого смысла, ведь не будет очередного запроса в УБКИ, что подтверждает ваш случай и мой тоже, мы типа не прошли прескоринг. В то время как бегемот парит мне подьем кредлима с 50 до 100 штук, конченный тас не дал и одной. Фу каки.

Думаю все простіше,банк не хоче ризикувати,не може запропонувати таку суму клієнту, що в іншому банку,як результат ви не будете користуватися картою взагалі або закриєте її скоро))) якщо у вас великий ліміт в іншому банку,тоді для чого 1к в іншому банку,ви ж можете пвдняти ліміт в своєму банку на цю суму.)))) Думаю все простіше,банк не хоче ризикувати,не може запропонувати таку суму клієнту, що в іншому банку,як результат ви не будете користуватися картою взагалі або закриєте її скоро))) якщо у вас великий ліміт в іншому банку,тоді для чого 1к в іншому банку,ви ж можете пвдняти ліміт в своєму банку на цю суму.)))) tarasum

Повідомлень: 245 З нами з: 16.10.18 Подякував: 6 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 05:40 Re: ТАСКОМБАНК tarasum написав: якщо у вас великий ліміт в іншому банку,тоді для чого 1к в іншому банку... якщо у вас великий ліміт в іншому банку,тоді для чого 1к в іншому банку... Ну так треба клієнта переманювати

З 1к вірогідність збільшення ліміту в "святкові" для Тасі дні більша, ніж з нулевим лімітом. Ну так треба клієнта переманюватиЗ 1к вірогідність збільшення ліміту в "святкові" для Тасі дні більша, ніж з нулевим лімітом. MASolomko

Повідомлень: 1233 З нами з: 08.03.18 Подякував: 39 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 06:42 Maksi2 написав: MASolomko написав: По WC — отказ.

Спросил о возможности попытать своё счастье касательно В5 — можно, даже покидать отделение не надо было. И тоже отказ. Запросов на кредит по данным заявкам в УБКИ не было, следовательно для Донецкой/Луганской области снова какие-то специфические условия. По WC — отказ.Спросил о возможности попытать своё счастье касательно В5 — можно, даже покидать отделение не надо было. И тоже отказ. Запросов на кредит по данным заявкам в УБКИ не было, следовательно для Донецкой/Луганской области снова какие-то специфические условия.

Отказ вероятно из-за того что у нас по 50к у бегемота. Тас просто жлобится тратиться на запрос в УБКИ, потому что ничего нового он там не увидит. Никто же в здравом уме не будет вручную понижать сам себе кредлим в нормальном банке, чтоб получить пару кусков в жлобограде, в этом нет никакого смысла, ведь не будет очередного запроса в УБКИ, что подтверждает ваш случай и мой тоже, мы типа не прошли прескоринг. В то время как бегемот парит мне подьем кредлима с 50 до 100 штук, конченный тас не дал и одной. Фу каки. Отказ вероятно из-за того что у нас по 50к у бегемота. Тас просто жлобится тратиться на запрос в УБКИ, потому что ничего нового он там не увидит. Никто же в здравом уме не будет вручную понижать сам себе кредлим в нормальном банке, чтоб получить пару кусков в жлобограде, в этом нет никакого смысла, ведь не будет очередного запроса в УБКИ, что подтверждает ваш случай и мой тоже, мы типа не прошли прескоринг. В то время как бегемот парит мне подьем кредлима с 50 до 100 штук, конченный тас не дал и одной. Фу каки.

А разве у бегемота не 50к-потолок КЛ? А разве у бегемота не 50к-потолок КЛ? guntherhouse777 Повідомлень: 4117 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 279 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 07:21 guntherhouse777 написав: Maksi2 написав: MASolomko написав: По WC — отказ.

Спросил о возможности попытать своё счастье касательно В5 — можно, даже покидать отделение не надо было. И тоже отказ. Запросов на кредит по данным заявкам в УБКИ не было, следовательно для Донецкой/Луганской области снова какие-то специфические условия. По WC — отказ.Спросил о возможности попытать своё счастье касательно В5 — можно, даже покидать отделение не надо было. И тоже отказ. Запросов на кредит по данным заявкам в УБКИ не было, следовательно для Донецкой/Луганской области снова какие-то специфические условия.

Отказ вероятно из-за того что у нас по 50к у бегемота. Тас просто жлобится тратиться на запрос в УБКИ, потому что ничего нового он там не увидит. Никто же в здравом уме не будет вручную понижать сам себе кредлим в нормальном банке, чтоб получить пару кусков в жлобограде, в этом нет никакого смысла, ведь не будет очередного запроса в УБКИ, что подтверждает ваш случай и мой тоже, мы типа не прошли прескоринг. В то время как бегемот парит мне подьем кредлима с 50 до 100 штук, конченный тас не дал и одной. Фу каки. Отказ вероятно из-за того что у нас по 50к у бегемота. Тас просто жлобится тратиться на запрос в УБКИ, потому что ничего нового он там не увидит. Никто же в здравом уме не будет вручную понижать сам себе кредлим в нормальном банке, чтоб получить пару кусков в жлобограде, в этом нет никакого смысла, ведь не будет очередного запроса в УБКИ, что подтверждает ваш случай и мой тоже, мы типа не прошли прескоринг. В то время как бегемот парит мне подьем кредлима с 50 до 100 штук, конченный тас не дал и одной. Фу каки.

А разве у бегемота не 50к-потолок КЛ? А разве у бегемота не 50к-потолок КЛ?

Не потолок, после того как срезали лимит с 50-ти до 3,5к, подал заявку на увеличение до 75к. Бегемот дал 53к. Правда через пару дней опять срезал до 3,5к. Только в кредитной истории насрали, сволочи. Не потолок, после того как срезали лимит с 50-ти до 3,5к, подал заявку на увеличение до 75к. Бегемот дал 53к. Правда через пару дней опять срезал до 3,5к. Только в кредитной истории насрали, сволочи. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1805 З нами з: 18.05.16 Подякував: 249 раз. Подякували: 198 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2898289929002901 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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