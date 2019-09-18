|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:28
omb написав: Boundless написав:
omb написав:Подскажите, как подключить в тас2ю комуналку гиоц, что надо вводить в поле параметр подписки?
Там среди перечня можно найти гиоц по айди и о/с. Эта подписка подвязывается без ошибки
ооо, спасибо
Когда пробовали? Пробовал час назад- невозможно найти поставщика.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2286
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 928 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 19:06
Ура добавил!
Они вместо гиоц и гиоц. добавили новый, где надо ид объекта и лс указать
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
-
Alex_ki
-
-
- Повідомлень: 561
- З нами з: 26.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 20:27
klug написав: Boundless написав:
Таз2ю научился давать квитанции за комуналку?
Залежить від того, потрібен вам документ чи щось, що його б нагадувало viewtopic.php?p=4748390#p4748390
Если в ТАS2U можно получить квитанцию за оплату коммунальных услуг, то отображаются ли в ней показания счетчиков воды, газа, тепла, или просто указывается оплаченная сумма за услугу?
Если оплачивать коммунальную услугу за счет средств с кредитки Б5, то начисляется комиссия или нет?
-
Igneus
-
-
- Повідомлень: 200
- З нами з: 29.08.18
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 21:07
Igneus написав:
Если в ТАS2U можно получить квитанцию за оплату коммунальных услуг, то отображаются ли в ней показания счетчиков воды, газа, тепла, или просто указывается оплаченная сумма за услугу?
Точної відповіді не знаю - таку комуналку тут не платив. Але першою підказкою має стати сама можливість/неможливість ввести ці параметри при оплаті у конкретного постачальника. Експериментуйте - це не боляче, але постачальників украй мало.
Igneus написав:
Если оплачивать коммунальную услугу за счет средств с кредитки Б5, то начисляется комиссия или нет?
У випадку В5 буде кешбек %1 без додаткових комісій і "за счет средств", і "без средств".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 3540
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 453 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 23:39
MASolomko написав:
По WC — отказ.
Спросил о возможности попытать своё счастье касательно В5 — можно, даже покидать отделение не надо было. И тоже отказ. Запросов на кредит по данным заявкам в УБКИ не было, следовательно для Донецкой/Луганской области снова какие-то специфические условия.
Отказ вероятно из-за того что у нас по 50к у бегемота. Тас просто жлобится тратиться на запрос в УБКИ, потому что ничего нового он там не увидит. Никто же в здравом уме не будет вручную понижать сам себе кредлим в нормальном банке, чтоб получить пару кусков в жлобограде, в этом нет никакого смысла, ведь не будет очередного запроса в УБКИ, что подтверждает ваш случай и мой тоже, мы типа не прошли прескоринг. В то время как бегемот парит мне подьем кредлима с 50 до 100 штук, конченный тас не дал и одной. Фу каки.
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 190
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 04:22
Maksi2 написав: MASolomko написав:
По WC — отказ.
Спросил о возможности попытать своё счастье касательно В5 — можно, даже покидать отделение не надо было. И тоже отказ. Запросов на кредит по данным заявкам в УБКИ не было, следовательно для Донецкой/Луганской области снова какие-то специфические условия.
Отказ вероятно из-за того что у нас по 50к у бегемота. Тас просто жлобится тратиться на запрос в УБКИ, потому что ничего нового он там не увидит. Никто же в здравом уме не будет вручную понижать сам себе кредлим в нормальном банке, чтоб получить пару кусков в жлобограде, в этом нет никакого смысла, ведь не будет очередного запроса в УБКИ, что подтверждает ваш случай и мой тоже, мы типа не прошли прескоринг. В то время как бегемот парит мне подьем кредлима с 50 до 100 штук, конченный тас не дал и одной. Фу каки.
Думаю все простіше,банк не хоче ризикувати,не може запропонувати таку суму клієнту, що в іншому банку,як результат ви не будете користуватися картою взагалі або закриєте її скоро))) якщо у вас великий ліміт в іншому банку,тоді для чого 1к в іншому банку,ви ж можете пвдняти ліміт в своєму банку на цю суму.))))
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 245
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 06:42
Maksi2 написав: MASolomko написав:
По WC — отказ.
Спросил о возможности попытать своё счастье касательно В5 — можно, даже покидать отделение не надо было. И тоже отказ. Запросов на кредит по данным заявкам в УБКИ не было, следовательно для Донецкой/Луганской области снова какие-то специфические условия.
Отказ вероятно из-за того что у нас по 50к у бегемота. Тас просто жлобится тратиться на запрос в УБКИ, потому что ничего нового он там не увидит. Никто же в здравом уме не будет вручную понижать сам себе кредлим в нормальном банке, чтоб получить пару кусков в жлобограде, в этом нет никакого смысла, ведь не будет очередного запроса в УБКИ, что подтверждает ваш случай и мой тоже, мы типа не прошли прескоринг. В то время как бегемот парит мне подьем кредлима с 50 до 100 штук, конченный тас не дал и одной. Фу каки.
А разве у бегемота не 50к-потолок КЛ?
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4117
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 279 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 07:21
guntherhouse777 написав: Maksi2 написав: MASolomko написав:
По WC — отказ.
Спросил о возможности попытать своё счастье касательно В5 — можно, даже покидать отделение не надо было. И тоже отказ. Запросов на кредит по данным заявкам в УБКИ не было, следовательно для Донецкой/Луганской области снова какие-то специфические условия.
Отказ вероятно из-за того что у нас по 50к у бегемота. Тас просто жлобится тратиться на запрос в УБКИ, потому что ничего нового он там не увидит. Никто же в здравом уме не будет вручную понижать сам себе кредлим в нормальном банке, чтоб получить пару кусков в жлобограде, в этом нет никакого смысла, ведь не будет очередного запроса в УБКИ, что подтверждает ваш случай и мой тоже, мы типа не прошли прескоринг. В то время как бегемот парит мне подьем кредлима с 50 до 100 штук, конченный тас не дал и одной. Фу каки.
А разве у бегемота не 50к-потолок КЛ?
Не потолок, после того как срезали лимит с 50-ти до 3,5к, подал заявку на увеличение до 75к. Бегемот дал 53к. Правда через пару дней опять срезал до 3,5к. Только в кредитной истории насрали, сволочи.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1805
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 198 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|