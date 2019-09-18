Maksi2 написав:Отказ вероятно из-за того что у нас по 50к у бегемота. Никто же в здравом уме не будет вручную понижать сам себе кредлим в нормальном банке, чтоб получить пару кусков в жлобограде
Вы серьёзно или прикалываетесь? Примат - нормальный банк? Самый конченый из всех банков был, есть и будет. И на лимит которого никогда нельзя надеяться - в любой момент могут убрать просто так, в самый неподходящий момент.
Никогда не был клиентом примата, в ТАСе на Б5 уже максимальный лимит 100к. У одной из коллег аналогично. Поэтому банком более чем доволен и всем рекомендую
Фантом написав:Не потолок, после того как срезали лимит с 50-ти до 3,5к, подал заявку на увеличение до 75к. Бегемот дал 53к. Правда через пару дней опять срезал до 3,5к. Только в кредитной истории насрали, сволочи.
Maksi2 написав:Отказ вероятно из-за того что у нас по 50к у бегемота. Никто же в здравом уме не будет вручную понижать сам себе кредлим в нормальном банке, чтоб получить пару кусков в жлобограде
Вы серьёзно или прикалываетесь? Примат - нормальный банк? Самый конченый из всех банков был, есть и будет. И на лимит которого никогда нельзя надеяться - в любой момент могут убрать просто так, в самый неподходящий момент.
Никогда не был клиентом примата, в ТАСе на Б5 уже максимальный лимит 100к. У одной из коллег аналогично. Поэтому банком более чем доволен и всем рекомендую
Фантом написав:Не потолок, после того как срезали лимит с 50-ти до 3,5к, подал заявку на увеличение до 75к. Бегемот дал 53к. Правда через пару дней опять срезал до 3,5к. Только в кредитной истории насрали, сволочи.
И зачем вам там лимит у сволочей?
как минимум, "оплата частями". если хорошо поискать, то можно и до 25 месяцев найти (хотя тоже раз было, что обнулили лимит ОЧ и я об этом узнал при покупке уже на кассе, не оч удобно было). больше никто таких длинных сроков не даёт. ну и если мало-мальски продаёте что-то на олх, то оплата на приват. сколько раз предлагал на выбор другие банки, покупатели всегда выбирают зеленый банк. карта кредитная по bin. за границей всегда надо иметь вторую, запасную карту с лимитом, на случай, если основная вдруг откажется работать. не сахар учреждение конечно, но точно не самое плохое.
ukrmvs написав:как минимум, "оплата частями". если хорошо поискать, то можно и до 25 месяцев найти (хотя тоже раз было, что обнулили лимит ОЧ и я об этом узнал при покупке уже на кассе, не оч удобно было). больше никто таких длинных сроков не даёт.
То есть вам нравится услуга, доступность которой в нужный момент под большим вопросом? Не знаю - я должен быть в банке уверен. Ибо надёжность - одно из главных качеств. А в примате - лотерея... Неинтересно.
По части рассрочек Моно набирает силу. У меня там уже давно 70 тысяч именно на рассрочки - трать, не хочу.
ukrmvs написав:ну и если мало-мальски продаёте что-то на олх, то оплата на приват.
Пока не продавал ни разу. Но собирался попробовать - как раз Кинетик Экстра у меня освободился... Но я так понимаю, что если человека интересует покупка, то он найдёт как заплатить. А если нет, то начнутся отмазки. Или всё не так? Опять-таки Моно набирает силу.
ukrmvs написав:за границей всегда надо иметь вторую, запасную карту с лимитом, на случай, если основная вдруг откажется работать.
Ясное дело! ТАС 2 кредитки, Альфа, Моно, Идея, Конкорд - по одной. И все, кроме ТАСовских, без платы за конвертацию. Хватит на любую поездку. Примат идёт лесом.
В моём окружении приматом пользуются только те, кто в банках не разбираются вообще никак. И это правильно - чем больше людей будут в этом болоте сидеть, тем лучше будут условия в действительно нормальных банках!
ukrmvs написав:как минимум, "оплата частями". если хорошо поискать, то можно и до 25 месяцев найти (хотя тоже раз было, что обнулили лимит ОЧ и я об этом узнал при покупке уже на кассе, не оч удобно было). больше никто таких длинных сроков не даёт.
По части рассрочек Моно набирает силу. У меня там уже давно 70 тысяч именно на рассрочки - трать, не хочу.
Розстрочка і Оплата частинами - дві великих або чотири маленьких різниці
п.с. за приват не топлю, сам проводив сьогодні лікнеп з цього приводу