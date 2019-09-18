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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2899290029012902

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 08:57

  Maksi2 написав:Отказ вероятно из-за того что у нас по 50к у бегемота. Никто же в здравом уме не будет вручную понижать сам себе кредлим в нормальном банке, чтоб получить пару кусков в жлобограде

Вы серьёзно или прикалываетесь? Примат - нормальный банк? :shock: Самый конченый из всех банков был, есть и будет. И на лимит которого никогда нельзя надеяться - в любой момент могут убрать просто так, в самый неподходящий момент.

Никогда не был клиентом примата, в ТАСе на Б5 уже максимальный лимит 100к. У одной из коллег аналогично. Поэтому банком более чем доволен и всем рекомендую 8)

  Фантом написав:Не потолок, после того как срезали лимит с 50-ти до 3,5к, подал заявку на увеличение до 75к. Бегемот дал 53к. Правда через пару дней опять срезал до 3,5к. Только в кредитной истории насрали, сволочи.

И зачем вам там лимит у сволочей?
Vorlon
 
Повідомлень: 7218
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:15

  Vorlon написав:
  Maksi2 написав:Отказ вероятно из-за того что у нас по 50к у бегемота. Никто же в здравом уме не будет вручную понижать сам себе кредлим в нормальном банке, чтоб получить пару кусков в жлобограде

Вы серьёзно или прикалываетесь? Примат - нормальный банк? :shock: Самый конченый из всех банков был, есть и будет. И на лимит которого никогда нельзя надеяться - в любой момент могут убрать просто так, в самый неподходящий момент.

Никогда не был клиентом примата, в ТАСе на Б5 уже максимальный лимит 100к. У одной из коллег аналогично. Поэтому банком более чем доволен и всем рекомендую 8)

  Фантом написав:Не потолок, после того как срезали лимит с 50-ти до 3,5к, подал заявку на увеличение до 75к. Бегемот дал 53к. Правда через пару дней опять срезал до 3,5к. Только в кредитной истории насрали, сволочи.

И зачем вам там лимит у сволочей?


как минимум, "оплата частями". если хорошо поискать, то можно и до 25 месяцев найти (хотя тоже раз было, что обнулили лимит ОЧ и я об этом узнал при покупке уже на кассе, не оч удобно было). больше никто таких длинных сроков не даёт.
ну и если мало-мальски продаёте что-то на олх, то оплата на приват. сколько раз предлагал на выбор другие банки, покупатели всегда выбирают зеленый банк. карта кредитная по bin.
за границей всегда надо иметь вторую, запасную карту с лимитом, на случай, если основная вдруг откажется работать.
не сахар учреждение конечно, но точно не самое плохое.
ukrmvs
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Повідомлень: 46
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:36

  ukrmvs написав:как минимум, "оплата частями". если хорошо поискать, то можно и до 25 месяцев найти (хотя тоже раз было, что обнулили лимит ОЧ и я об этом узнал при покупке уже на кассе, не оч удобно было). больше никто таких длинных сроков не даёт.

То есть вам нравится услуга, доступность которой в нужный момент под большим вопросом? Не знаю - я должен быть в банке уверен. Ибо надёжность - одно из главных качеств. А в примате - лотерея... Неинтересно.

По части рассрочек Моно набирает силу. У меня там уже давно 70 тысяч именно на рассрочки - трать, не хочу.

  ukrmvs написав:ну и если мало-мальски продаёте что-то на олх, то оплата на приват.

Пока не продавал ни разу. Но собирался попробовать - как раз Кинетик Экстра у меня освободился... Но я так понимаю, что если человека интересует покупка, то он найдёт как заплатить. А если нет, то начнутся отмазки. Или всё не так? Опять-таки Моно набирает силу.

  ukrmvs написав:за границей всегда надо иметь вторую, запасную карту с лимитом, на случай, если основная вдруг откажется работать.

Ясное дело! ТАС 2 кредитки, Альфа, Моно, Идея, Конкорд - по одной. И все, кроме ТАСовских, без платы за конвертацию. Хватит на любую поездку. Примат идёт лесом.

В моём окружении приматом пользуются только те, кто в банках не разбираются вообще никак. И это правильно - чем больше людей будут в этом болоте сидеть, тем лучше будут условия в действительно нормальных банках! 8)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:17

  klug написав:
  KVV написав:
  Alex2007 написав:От же ж мелкие гаденыши.

Закончился депозит. Пластинка 100% была вчера с выключенным СМС-информированием. Прислали они мне утречком счастливое СМС, что с моего счета списано 0.4$ за эту услугу, которую я не включал.

Скажіть о якій годині зарахували депо на Платівку і о якій годині списали коміс? (Питаю щоб по своєму наступному депо встигнути переказати кошти на Ощадний між двома цими подіями)

Обігнати ТАСьку не вдасться. Краще подзвоніть на гарячку і відключіть послугу, розмову запишіть.

"Это другие не влезут, а мой влезет!"©

Все чудово вдалося - коміс за смс не зняли.
http://prnt.sc/p83wgf
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:26

  Vorlon написав:
  ukrmvs написав:как минимум, "оплата частями". если хорошо поискать, то можно и до 25 месяцев найти (хотя тоже раз было, что обнулили лимит ОЧ и я об этом узнал при покупке уже на кассе, не оч удобно было). больше никто таких длинных сроков не даёт.


По части рассрочек Моно набирает силу. У меня там уже давно 70 тысяч именно на рассрочки - трать, не хочу.

Розстрочка і Оплата частинами - дві великих або чотири маленьких різниці

п.с. за приват не топлю, сам проводив сьогодні лікнеп з цього приводу
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:29

Vorlon,
Или пользуются приматом те,кто очень хорошо разбирается)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:39

guntherhouse777
Вариант, да! Но таких немного ИМХО :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:40

  KVV написав:Розстрочка і Оплата частинами - дві великих або чотири маленьких різниці

"Покупка частями" Моно конечно же имелась в виду - прошу прощения за неточность формулировки :roll:
Vorlon
 
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З нами з: 14.06.13
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  #<1 ... 2899290029012902
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