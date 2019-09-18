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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2899290029012902 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 181 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 40 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 51 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 26 Всього голосів : 181 Додано: Чет 19 вер, 2019 08:57 Maksi2 написав: Отказ вероятно из-за того что у нас по 50к у бегемота. Никто же в здравом уме не будет вручную понижать сам себе кредлим в нормальном банке, чтоб получить пару кусков в жлобограде Отказ вероятно из-за того что у нас по 50к у бегемота. Никто же в здравом уме не будет вручную понижать сам себе кредлим в нормальном банке, чтоб получить пару кусков в жлобограде

Вы серьёзно или прикалываетесь? Примат - нормальный банк? Самый конченый из всех банков был, есть и будет. И на лимит которого никогда нельзя надеяться - в любой момент могут убрать просто так, в самый неподходящий момент.



Никогда не был клиентом примата, в ТАСе на Б5 уже максимальный лимит 100к. У одной из коллег аналогично. Поэтому банком более чем доволен и всем рекомендую



Фантом написав: Не потолок, после того как срезали лимит с 50-ти до 3,5к, подал заявку на увеличение до 75к. Бегемот дал 53к. Правда через пару дней опять срезал до 3,5к. Только в кредитной истории насрали, сволочи. Не потолок, после того как срезали лимит с 50-ти до 3,5к, подал заявку на увеличение до 75к. Бегемот дал 53к. Правда через пару дней опять срезал до 3,5к. Только в кредитной истории насрали, сволочи.

И зачем вам там лимит у сволочей? Вы серьёзно или прикалываетесь? Примат - нормальный банк?Самый конченый из всех банков был, есть и будет. И на лимит которого никогда нельзя надеяться - в любой момент могут убрать просто так, в самый неподходящий момент.Никогда не был клиентом примата, в ТАСе на Б5 уже максимальный лимит 100к. У одной из коллег аналогично. Поэтому банком более чем доволен и всем рекомендуюИ зачем вам там лимит у сволочей? Vorlon Повідомлень: 7218 З нами з: 14.06.13 Подякував: 363 раз. Подякували: 723 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 09:15 Vorlon написав: Maksi2 написав: Отказ вероятно из-за того что у нас по 50к у бегемота. Никто же в здравом уме не будет вручную понижать сам себе кредлим в нормальном банке, чтоб получить пару кусков в жлобограде Отказ вероятно из-за того что у нас по 50к у бегемота. Никто же в здравом уме не будет вручную понижать сам себе кредлим в нормальном банке, чтоб получить пару кусков в жлобограде

Вы серьёзно или прикалываетесь? Примат - нормальный банк? Самый конченый из всех банков был, есть и будет. И на лимит которого никогда нельзя надеяться - в любой момент могут убрать просто так, в самый неподходящий момент.



Никогда не был клиентом примата, в ТАСе на Б5 уже максимальный лимит 100к. У одной из коллег аналогично. Поэтому банком более чем доволен и всем рекомендую



Фантом написав: Не потолок, после того как срезали лимит с 50-ти до 3,5к, подал заявку на увеличение до 75к. Бегемот дал 53к. Правда через пару дней опять срезал до 3,5к. Только в кредитной истории насрали, сволочи. Не потолок, после того как срезали лимит с 50-ти до 3,5к, подал заявку на увеличение до 75к. Бегемот дал 53к. Правда через пару дней опять срезал до 3,5к. Только в кредитной истории насрали, сволочи.

И зачем вам там лимит у сволочей? Вы серьёзно или прикалываетесь? Примат - нормальный банк?Самый конченый из всех банков был, есть и будет. И на лимит которого никогда нельзя надеяться - в любой момент могут убрать просто так, в самый неподходящий момент.Никогда не был клиентом примата, в ТАСе на Б5 уже максимальный лимит 100к. У одной из коллег аналогично. Поэтому банком более чем доволен и всем рекомендуюИ зачем вам там лимит у сволочей?



как минимум, "оплата частями". если хорошо поискать, то можно и до 25 месяцев найти (хотя тоже раз было, что обнулили лимит ОЧ и я об этом узнал при покупке уже на кассе, не оч удобно было). больше никто таких длинных сроков не даёт.

ну и если мало-мальски продаёте что-то на олх, то оплата на приват. сколько раз предлагал на выбор другие банки, покупатели всегда выбирают зеленый банк. карта кредитная по bin.

за границей всегда надо иметь вторую, запасную карту с лимитом, на случай, если основная вдруг откажется работать.

не сахар учреждение конечно, но точно не самое плохое. как минимум, "оплата частями". если хорошо поискать, то можно и до 25 месяцев найти (хотя тоже раз было, что обнулили лимит ОЧ и я об этом узнал при покупке уже на кассе, не оч удобно было). больше никто таких длинных сроков не даёт.ну и если мало-мальски продаёте что-то на олх, то оплата на приват. сколько раз предлагал на выбор другие банки, покупатели всегда выбирают зеленый банк. карта кредитная по bin.за границей всегда надо иметь вторую, запасную карту с лимитом, на случай, если основная вдруг откажется работать.не сахар учреждение конечно, но точно не самое плохое. ukrmvs

Повідомлень: 46 З нами з: 22.05.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 6 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 09:36 ukrmvs написав: как минимум, "оплата частями". если хорошо поискать, то можно и до 25 месяцев найти (хотя тоже раз было, что обнулили лимит ОЧ и я об этом узнал при покупке уже на кассе, не оч удобно было). больше никто таких длинных сроков не даёт. как минимум, "оплата частями". если хорошо поискать, то можно и до 25 месяцев найти (хотя тоже раз было, что обнулили лимит ОЧ и я об этом узнал при покупке уже на кассе, не оч удобно было). больше никто таких длинных сроков не даёт.

То есть вам нравится услуга, доступность которой в нужный момент под большим вопросом? Не знаю - я должен быть в банке уверен. Ибо надёжность - одно из главных качеств. А в примате - лотерея... Неинтересно.



По части рассрочек Моно набирает силу. У меня там уже давно 70 тысяч именно на рассрочки - трать, не хочу.



ukrmvs написав: ну и если мало-мальски продаёте что-то на олх, то оплата на приват. ну и если мало-мальски продаёте что-то на олх, то оплата на приват.

Пока не продавал ни разу. Но собирался попробовать - как раз Кинетик Экстра у меня освободился... Но я так понимаю, что если человека интересует покупка, то он найдёт как заплатить. А если нет, то начнутся отмазки. Или всё не так? Опять-таки Моно набирает силу.



ukrmvs написав: за границей всегда надо иметь вторую, запасную карту с лимитом, на случай, если основная вдруг откажется работать. за границей всегда надо иметь вторую, запасную карту с лимитом, на случай, если основная вдруг откажется работать.

Ясное дело! ТАС 2 кредитки, Альфа, Моно, Идея, Конкорд - по одной. И все, кроме ТАСовских, без платы за конвертацию. Хватит на любую поездку. Примат идёт лесом.



В моём окружении приматом пользуются только те, кто в банках не разбираются вообще никак. И это правильно - чем больше людей будут в этом болоте сидеть, тем лучше будут условия в действительно нормальных банках! То есть вам нравится услуга, доступность которой в нужный момент под большим вопросом? Не знаю - я должен быть в банке уверен. Ибо надёжность - одно из главных качеств. А в примате - лотерея... Неинтересно.По части рассрочек Моно набирает силу. У меня там уже давно 70 тысяч именно на рассрочки - трать, не хочу.Пока не продавал ни разу. Но собирался попробовать - как раз Кинетик Экстра у меня освободился... Но я так понимаю, что если человека интересует покупка, то он найдёт как заплатить. А если нет, то начнутся отмазки. Или всё не так? Опять-таки Моно набирает силу.Ясное дело! ТАС 2 кредитки, Альфа, Моно, Идея, Конкорд - по одной. И все, кроме ТАСовских, без платы за конвертацию. Хватит на любую поездку. Примат идёт лесом.В моём окружении приматом пользуются только те, кто в банках не разбираются вообще никак. И это правильно - чем больше людей будут в этом болоте сидеть, тем лучше будут условия в действительно нормальных банках! Vorlon Повідомлень: 7218 З нами з: 14.06.13 Подякував: 363 раз. Подякували: 723 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 10:17 klug написав: KVV написав: Alex2007 написав: От же ж мелкие гаденыши.



Закончился депозит. Пластинка 100% была вчера с выключенным СМС-информированием. Прислали они мне утречком счастливое СМС, что с моего счета списано 0.4$ за эту услугу, которую я не включал.

От же ж мелкие гаденыши.Закончился депозит. Пластинка 100% была вчера с выключенным СМС-информированием. Прислали они мне утречком счастливое СМС, что с моего счета списано 0.4$ за эту услугу, которую я не включал.

Скажіть о якій годині зарахували депо на Платівку і о якій годині списали коміс? (Питаю щоб по своєму наступному депо встигнути переказати кошти на Ощадний між двома цими подіями) Скажіть о якій годині зарахували депо на Платівку і о якій годині списали коміс? (Питаю щоб по своєму наступному депо встигнути переказати кошти на Ощадний між двома цими подіями)

Обігнати ТАСьку не вдасться. Краще подзвоніть на гарячку і відключіть послугу, розмову запишіть. Обігнати ТАСьку не вдасться. Краще подзвоніть на гарячку і відключіть послугу, розмову запишіть.

"Это другие не влезут, а мой влезет!"©



Все чудово вдалося - коміс за смс не зняли.

http://prnt.sc/p83wgf "Это другие не влезут, а мой влезет!"©Все чудово вдалося - коміс за смс не зняли. KVV Повідомлень: 180 З нами з: 29.11.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 10:26 Vorlon написав: ukrmvs написав: как минимум, "оплата частями". если хорошо поискать, то можно и до 25 месяцев найти (хотя тоже раз было, что обнулили лимит ОЧ и я об этом узнал при покупке уже на кассе, не оч удобно было). больше никто таких длинных сроков не даёт. как минимум, "оплата частями". если хорошо поискать, то можно и до 25 месяцев найти (хотя тоже раз было, что обнулили лимит ОЧ и я об этом узнал при покупке уже на кассе, не оч удобно было). больше никто таких длинных сроков не даёт.



По части рассрочек Моно набирает силу. У меня там уже давно 70 тысяч именно на рассрочки - трать, не хочу. По части рассрочек Моно набирает силу. У меня там уже давно 70 тысяч именно на рассрочки - трать, не хочу.

Розстрочка і Оплата частинами - дві великих або чотири маленьких різниці



п.с. за приват не топлю, сам проводив сьогодні лікнеп з цього приводу Розстрочка і Оплата частинами - дві великих або чотири маленьких різниціп.с. за приват не топлю, сам проводив сьогодні лікнеп з цього приводу KVV Повідомлень: 180 З нами з: 29.11.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 10:29 Vorlon,

Или пользуются приматом те,кто очень хорошо разбирается) guntherhouse777 Повідомлень: 4120 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 279 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 10:39 guntherhouse777

Вариант, да! Но таких немного ИМХО Вариант, да! Но таких немного ИМХО Vorlon Повідомлень: 7218 З нами з: 14.06.13 Подякував: 363 раз. Подякували: 723 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 10:40 KVV написав: Розстрочка і Оплата частинами - дві великих або чотири маленьких різниці Розстрочка і Оплата частинами - дві великих або чотири маленьких різниці

"Покупка частями" Моно имелась в виду - прошу прощения за неточность формулировки "Покупка частями" Моно имелась в виду - прошу прощения за неточность формулировки Vorlon Повідомлень: 7218 З нами з: 14.06.13 Подякував: 363 раз. Подякували: 723 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2899290029012902 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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