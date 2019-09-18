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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2900290129022903 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 181 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 40 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 51 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 26 Всього голосів : 181 Додано: Чет 19 вер, 2019 11:41 Vorlon написав: ukrmvs написав: как минимум, "оплата частями". если хорошо поискать, то можно и до 25 месяцев найти (хотя тоже раз было, что обнулили лимит ОЧ и я об этом узнал при покупке уже на кассе, не оч удобно было). больше никто таких длинных сроков не даёт. как минимум, "оплата частями". если хорошо поискать, то можно и до 25 месяцев найти (хотя тоже раз было, что обнулили лимит ОЧ и я об этом узнал при покупке уже на кассе, не оч удобно было). больше никто таких длинных сроков не даёт.

То есть вам нравится услуга, доступность которой в нужный момент под большим вопросом? Не знаю - я должен быть в банке уверен. Ибо надёжность - одно из главных качеств. А в примате - лотерея... Неинтересно.



По части рассрочек Моно набирает силу. У меня там уже давно 70 тысяч именно на рассрочки - трать, не хочу.



ukrmvs написав: ну и если мало-мальски продаёте что-то на олх, то оплата на приват. ну и если мало-мальски продаёте что-то на олх, то оплата на приват.

Пока не продавал ни разу. Но собирался попробовать - как раз Кинетик Экстра у меня освободился... Но я так понимаю, что если человека интересует покупка, то он найдёт как заплатить. А если нет, то начнутся отмазки. Или всё не так? Опять-таки Моно набирает силу.



ukrmvs написав: за границей всегда надо иметь вторую, запасную карту с лимитом, на случай, если основная вдруг откажется работать. за границей всегда надо иметь вторую, запасную карту с лимитом, на случай, если основная вдруг откажется работать.

Ясное дело! ТАС 2 кредитки, Альфа, Моно, Идея, Конкорд - по одной. И все, кроме ТАСовских, без платы за конвертацию. Хватит на любую поездку. Примат идёт лесом.



В моём окружении приматом пользуются только те, кто в банках не разбираются вообще никак. И это правильно - чем больше людей будут в этом болоте сидеть, тем лучше будут условия в действительно нормальных банках! То есть вам нравится услуга, доступность которой в нужный момент под большим вопросом? Не знаю - я должен быть в банке уверен. Ибо надёжность - одно из главных качеств. А в примате - лотерея... Неинтересно.По части рассрочек Моно набирает силу. У меня там уже давно 70 тысяч именно на рассрочки - трать, не хочу.Пока не продавал ни разу. Но собирался попробовать - как раз Кинетик Экстра у меня освободился... Но я так понимаю, что если человека интересует покупка, то он найдёт как заплатить. А если нет, то начнутся отмазки. Или всё не так? Опять-таки Моно набирает силу.Ясное дело! ТАС 2 кредитки, Альфа, Моно, Идея, Конкорд - по одной. И все, кроме ТАСовских, без платы за конвертацию. Хватит на любую поездку. Примат идёт лесом.В моём окружении приматом пользуются только те, кто в банках не разбираются вообще никак. И это правильно - чем больше людей будут в этом болоте сидеть, тем лучше будут условия в действительно нормальных банках!



услуга которая непрогнозируема не нравится конечно. вопрос в том, что она на 2-3 раза больший срок для выплаты даётся. мне тоже конечно моня в этом плане больше нравится, т.к. нет комиссии за кредитные средства.



Человека то интересует покупка, но Вы неприятно удивитесь, когда звонят и просят отправить наложенным платежом, аргументируя это тем, что у них вообще нет ни какой карты, никакого банка. Поэтому лучше зеленый, чем никак.



а в перечисленные банки из-за границы к ним можно бесплатно позвонить/написать если проблемы с картой?

в Тасе точно нельзя. они требуют телефонный звонок. зачем им чат на веб-странице не знаю.

в моне можно.

в зеленом можно.

остальные не пробовал услуга которая непрогнозируема не нравится конечно. вопрос в том, что она на 2-3 раза больший срок для выплаты даётся. мне тоже конечно моня в этом плане больше нравится, т.к. нет комиссии за кредитные средства.Человека то интересует покупка, но Вы неприятно удивитесь, когда звонят и просят отправить наложенным платежом, аргументируя это тем, что у них вообще нет ни какой карты, никакого банка. Поэтому лучше зеленый, чем никак.а в перечисленные банки из-за границы к ним можно бесплатно позвонить/написать если проблемы с картой?в Тасе точно нельзя. они требуют телефонный звонок. зачем им чат на веб-странице не знаю.в моне можно.в зеленом можно.остальные не пробовал ukrmvs

Повідомлень: 47 З нами з: 22.05.17 Подякував: 3 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 12:21 да ладно

приват безналоговый 16% 3месячный

да и та же свинка

дальше лень вспоминать v57 Повідомлень: 2280 З нами з: 14.03.10 Подякував: 84 раз. Подякували: 154 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 12:26 v57 написав: приват безналоговый 16% приват безналоговый 16%

У всех там разве зарплата? У меня - нет. К чему мне это?



v57 написав: да и та же свинка да и та же свинка

То есть я должен платить Универсалкой? Не смешно.



v57 написав: дальше лень вспоминать дальше лень вспоминать

Аналогично. У всех там разве зарплата? У меня - нет. К чему мне это?То есть я должен платить Универсалкой? Не смешно.Аналогично. Vorlon Повідомлень: 7221 З нами з: 14.06.13 Подякував: 363 раз. Подякували: 723 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 12:37 прсто хотел пошатнуть

махровую категоричнсть

не получилось v57 Повідомлень: 2280 З нами з: 14.03.10 Подякував: 84 раз. Подякували: 154 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 13:13 Vorlon написав: Никогда не был клиентом примата, в ТАСе на Б5 уже максимальный лимит 100к. У одной из коллег аналогично. Поэтому банком более чем доволен и всем рекомендую , в ТАСе на Б5 уже максимальный лимит 100к. У одной из коллег аналогично. Поэтому банком более чем доволен и всем рекомендую

лень искать ваш пост но вы говорили что у вас есть карта в примате. просто вы нею не пользуетесь. лень искать ваш пост но вы говорили что у вас есть карта в примате. просто вы нею не пользуетесь. mephala Повідомлень: 5464 З нами з: 07.04.14 Подякував: 76 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 вер, 2019 13:31 mephala

Нет, ошибаетесь. И поста не найдёте. Потому что ни одной карты примата никогда у меня не было.



Возможно какая-то другая карта другого банка обсуждалась. Как вариант - я мог консультироваться за кого-то...



P.S. А-Банковсая "Универсальная" несколько месяцев без дела лежит Нет, ошибаетесь. И поста не найдёте. Потому что ни одной карты примата никогда у меня не было.Возможно какая-то другая карта другого банка обсуждалась. Как вариант - я мог консультироваться за кого-то...P.S. А-Банковсая "Универсальная" несколько месяцев без дела лежит Vorlon Повідомлень: 7221 З нами з: 14.06.13 Подякував: 363 раз. Подякували: 723 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2900290129022903 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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