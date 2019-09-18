ukrmvs написав:как минимум, "оплата частями". если хорошо поискать, то можно и до 25 месяцев найти (хотя тоже раз было, что обнулили лимит ОЧ и я об этом узнал при покупке уже на кассе, не оч удобно было). больше никто таких длинных сроков не даёт.
То есть вам нравится услуга, доступность которой в нужный момент под большим вопросом? Не знаю - я должен быть в банке уверен. Ибо надёжность - одно из главных качеств. А в примате - лотерея... Неинтересно.
По части рассрочек Моно набирает силу. У меня там уже давно 70 тысяч именно на рассрочки - трать, не хочу.
ukrmvs написав:ну и если мало-мальски продаёте что-то на олх, то оплата на приват.
Пока не продавал ни разу. Но собирался попробовать - как раз Кинетик Экстра у меня освободился... Но я так понимаю, что если человека интересует покупка, то он найдёт как заплатить. А если нет, то начнутся отмазки. Или всё не так? Опять-таки Моно набирает силу.
ukrmvs написав:за границей всегда надо иметь вторую, запасную карту с лимитом, на случай, если основная вдруг откажется работать.
Ясное дело! ТАС 2 кредитки, Альфа, Моно, Идея, Конкорд - по одной. И все, кроме ТАСовских, без платы за конвертацию. Хватит на любую поездку. Примат идёт лесом.
В моём окружении приматом пользуются только те, кто в банках не разбираются вообще никак. И это правильно - чем больше людей будут в этом болоте сидеть, тем лучше будут условия в действительно нормальных банках!
услуга которая непрогнозируема не нравится конечно. вопрос в том, что она на 2-3 раза больший срок для выплаты даётся. мне тоже конечно моня в этом плане больше нравится, т.к. нет комиссии за кредитные средства.
Человека то интересует покупка, но Вы неприятно удивитесь, когда звонят и просят отправить наложенным платежом, аргументируя это тем, что у них вообще нет ни какой карты, никакого банка. Поэтому лучше зеленый, чем никак.
а в перечисленные банки из-за границы к ним можно бесплатно позвонить/написать если проблемы с картой? в Тасе точно нельзя. они требуют телефонный звонок. зачем им чат на веб-странице не знаю. в моне можно. в зеленом можно. остальные не пробовал