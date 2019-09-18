Vorlon написав:

ukrmvs написав: как минимум, "оплата частями". если хорошо поискать, то можно и до 25 месяцев найти (хотя тоже раз было, что обнулили лимит ОЧ и я об этом узнал при покупке уже на кассе, не оч удобно было). больше никто таких длинных сроков не даёт. как минимум, "оплата частями". если хорошо поискать, то можно и до 25 месяцев найти (хотя тоже раз было, что обнулили лимит ОЧ и я об этом узнал при покупке уже на кассе, не оч удобно было). больше никто таких длинных сроков не даёт.

ukrmvs написав: ну и если мало-мальски продаёте что-то на олх, то оплата на приват. ну и если мало-мальски продаёте что-то на олх, то оплата на приват.

ukrmvs написав: за границей всегда надо иметь вторую, запасную карту с лимитом, на случай, если основная вдруг откажется работать. за границей всегда надо иметь вторую, запасную карту с лимитом, на случай, если основная вдруг откажется работать.

То есть вам нравится услуга, доступность которой в нужный момент под большим вопросом? Не знаю - я должен быть в банке уверен. Ибо надёжность - одно из главных качеств. А в примате - лотерея... Неинтересно.По части рассрочек Моно набирает силу. У меня там уже давно 70 тысяч именно на рассрочки - трать, не хочу.Пока не продавал ни разу. Но собирался попробовать - как раз Кинетик Экстра у меня освободился... Но я так понимаю, что если человека интересует покупка, то он найдёт как заплатить. А если нет, то начнутся отмазки. Или всё не так? Опять-таки Моно набирает силу.Ясное дело! ТАС 2 кредитки, Альфа, Моно, Идея, Конкорд - по одной. И все, кроме ТАСовских, без платы за конвертацию. Хватит на любую поездку. Примат идёт лесом.В моём окружении приматом пользуются только те, кто в банках не разбираются вообще никак. И это правильно - чем больше людей будут в этом болоте сидеть, тем лучше будут условия в действительно нормальных банках!