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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2900290129022903

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:41

  Vorlon написав:
  ukrmvs написав:как минимум, "оплата частями". если хорошо поискать, то можно и до 25 месяцев найти (хотя тоже раз было, что обнулили лимит ОЧ и я об этом узнал при покупке уже на кассе, не оч удобно было). больше никто таких длинных сроков не даёт.

То есть вам нравится услуга, доступность которой в нужный момент под большим вопросом? Не знаю - я должен быть в банке уверен. Ибо надёжность - одно из главных качеств. А в примате - лотерея... Неинтересно.

По части рассрочек Моно набирает силу. У меня там уже давно 70 тысяч именно на рассрочки - трать, не хочу.

  ukrmvs написав:ну и если мало-мальски продаёте что-то на олх, то оплата на приват.

Пока не продавал ни разу. Но собирался попробовать - как раз Кинетик Экстра у меня освободился... Но я так понимаю, что если человека интересует покупка, то он найдёт как заплатить. А если нет, то начнутся отмазки. Или всё не так? Опять-таки Моно набирает силу.

  ukrmvs написав:за границей всегда надо иметь вторую, запасную карту с лимитом, на случай, если основная вдруг откажется работать.

Ясное дело! ТАС 2 кредитки, Альфа, Моно, Идея, Конкорд - по одной. И все, кроме ТАСовских, без платы за конвертацию. Хватит на любую поездку. Примат идёт лесом.

В моём окружении приматом пользуются только те, кто в банках не разбираются вообще никак. И это правильно - чем больше людей будут в этом болоте сидеть, тем лучше будут условия в действительно нормальных банках! 8)


услуга которая непрогнозируема не нравится конечно. вопрос в том, что она на 2-3 раза больший срок для выплаты даётся. мне тоже конечно моня в этом плане больше нравится, т.к. нет комиссии за кредитные средства.

Человека то интересует покупка, но Вы неприятно удивитесь, когда звонят и просят отправить наложенным платежом, аргументируя это тем, что у них вообще нет ни какой карты, никакого банка. Поэтому лучше зеленый, чем никак.

а в перечисленные банки из-за границы к ним можно бесплатно позвонить/написать если проблемы с картой?
в Тасе точно нельзя. они требуют телефонный звонок. зачем им чат на веб-странице не знаю.
в моне можно.
в зеленом можно.
остальные не пробовал
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:21

да ладно
приват безналоговый 16% 3месячный
да и та же свинка
дальше лень вспоминать
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:26

  v57 написав:приват безналоговый 16%

У всех там разве зарплата? У меня - нет. К чему мне это?

  v57 написав:да и та же свинка

То есть я должен платить Универсалкой? Не смешно.

  v57 написав:дальше лень вспоминать

Аналогично.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:37

прсто хотел пошатнуть
махровую категоричнсть
не получилось
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:13

  Vorlon написав:Никогда не был клиентом примата, в ТАСе на Б5 уже максимальный лимит 100к. У одной из коллег аналогично. Поэтому банком более чем доволен и всем рекомендую 8)

лень искать ваш пост но вы говорили что у вас есть карта в примате. просто вы нею не пользуетесь.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:31

mephala
Нет, ошибаетесь. И поста не найдёте. Потому что ни одной карты примата никогда у меня не было.

Возможно какая-то другая карта другого банка обсуждалась. Как вариант - я мог консультироваться за кого-то...

P.S. А-Банковсая "Универсальная" несколько месяцев без дела лежит ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:08

  Vorlon написав:P.S. А-Банковсая "Универсальная" несколько месяцев без дела лежит ;)
Подарите мне лучше. Клятвенно обещаю бережно с ней работать и 1 раз в пол года выгуливать в ресторан. :D
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:16

  Vorlon написав:Потому что ни одной карты примата никогда у меня не было

Не вижу повода для гордости и бравирования.
Если кто-то не видит плюшек - совсем не означает, что их там нет.
И далеко не все юзеры Привата - олени.
Свини тут тоже харчуются
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:40

mustbe
Лимиты в других банках мне важнее, чем лимит и всякие схемы примата, точка.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 15:54

напоминает
солженицына не читал, но осуждаю :)
точка так точка
v57
 
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