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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 вер, 2019 17:59
Re: ТАСКОМБАНК
Пополнил телефон через тас2ю, уже минут 20-ть ни ответа, ни привета. Чувствую спиной, буду через горячку деньги искать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 19 вер, 2019 18:39
Доволі часто буває. Впродовж 1-2 годин, зазвичай, заходять. З гарячки користі мало, відверто кажучи.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 19 вер, 2019 19:03
Re: ТАСКОМБАНК
Колеги, а можна знімати з Платівки у касі до 15000 (через пін код), якщо карта дружини чи матері ?
Додано: Чет 19 вер, 2019 19:13
Ну, точка - так точка, стадион - так стадион.
Хотя лично мне 50к в Привате никак не мешают иметь весьма достойные лимиты и в других банках.
А 50к - это 50к, лишними не будут
Додано: Чет 19 вер, 2019 19:55
50к ризиковано тримати,краще менше але надійніше)))
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