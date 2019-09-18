RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2901290229032904

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:59

Re: ТАСКОМБАНК

Пополнил телефон через тас2ю, уже минут 20-ть ни ответа, ни привета. Чувствую спиной, буду через горячку деньги искать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1810
З нами з: 18.05.16
Подякував: 249 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 18:39

  Фантом написав:Пополнил телефон через тас2ю, уже минут 20-ть ни ответа, ни привета. Чувствую спиной, буду через горячку деньги искать.

Доволі часто буває. Впродовж 1-2 годин, зазвичай, заходять. З гарячки користі мало, відверто кажучи.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3541
З нами з: 18.08.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:03

Re: ТАСКОМБАНК

Колеги, а можна знімати з Платівки у касі до 15000 (через пін код), якщо карта дружини чи матері ?
maxprofit
 
Повідомлень: 961
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1001 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:13

Лимиты в других банках мне важнее, чем лимит и всякие схемы примата, точка.

Ну, точка - так точка, стадион - так стадион.
Хотя лично мне 50к в Привате никак не мешают иметь весьма достойные лимиты и в других банках.
А 50к - это 50к, лишними не будут
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2449
З нами з: 27.12.17
Подякував: 58 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:55

  mustbe написав:
Лимиты в других банках мне важнее, чем лимит и всякие схемы примата, точка.

Ну, точка - так точка, стадион - так стадион.
Хотя лично мне 50к в Привате никак не мешают иметь весьма достойные лимиты и в других банках.
А 50к - это 50к, лишними не будут

50к ризиковано тримати,краще менше але надійніше)))
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 246
З нами з: 16.10.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2901290229032904
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, solomia, tarasum, VetalUA і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.