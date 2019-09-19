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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 вер, 2019 17:59
Re: ТАСКОМБАНК
Пополнил телефон через тас2ю, уже минут 20-ть ни ответа, ни привета. Чувствую спиной, буду через горячку деньги искать.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 19 вер, 2019 18:39
Доволі часто буває. Впродовж 1-2 годин, зазвичай, заходять. З гарячки користі мало, відверто кажучи.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 19 вер, 2019 19:03
Re: ТАСКОМБАНК
Колеги, а можна знімати з Платівки у касі до 15000 (через пін код), якщо карта дружини чи матері ?
Додано: Чет 19 вер, 2019 19:13
Ну, точка - так точка, стадион - так стадион.
Хотя лично мне 50к в Привате никак не мешают иметь весьма достойные лимиты и в других банках.
А 50к - это 50к, лишними не будут
Додано: Чет 19 вер, 2019 19:55
50к ризиковано тримати,краще менше але надійніше)))
Додано: Чет 19 вер, 2019 19:59
Вопрос представителю ТАСКОМБАНКА!
При оплате коммунальных услуг в Киеве (Київгазенерджи, Київводоканал, Київські енергетичні послуги) в TAS2U мной вводились показания счетчиков газа, воды, электроэнергии). Но в сохраненной квитанции ТАСКОМБАНКА отображена только сумма оплаты услуги, а показаний счетчиков нет.
Я что-то сделал неверно или на данный момент невозможно сформировать полную квитанцию с показаниями счетчиков? Если сейчас невозможно сформировать полную квитанцию с показаниями счетчиков, то работает ли банк над решением этой проблемы?
Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:31
Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:16
Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:13
Re: ТАСКОМБАНК
Зазвичай банки видають по 1000 грн. з чужих карт ...
Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:27
Снимите в тасовском - если уже все равно идете в отделение там ограничение в 40 банкнот самого крупного номинала. Я так по карте супруги до 30К снимал за 4 захода.
А по первому вопросу - будь я кассиром я бы не выдал мужчине деньги по карте, где написано женское имя. Тем более сумма выше 15К подлежит обязательной идентификации получателя.
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