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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:29
maxprofit
по всім правилам НІ!
по ДБКО
"3.1. Клієнти зобов’язуються:
3.1.4. не розголошувати ПІН та не передавати ПК в користування третім особам; "
а ви в цьому випадку 3 особа, клієнт порушив правило, банк відповідно не те що кошти Вам не видасть , але в праві заблокувати карту по підозрі
"2.28. Банк блокує Картку (вносить картку до Стоп-списку) у випадку:
- підозри на несанкціоноване використання Картки;"
Одна бджола мало меду наносить...
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:21
Flamingo написав: maxprofit написав:
Зазвичай банки видають по 1000 грн. з чужих карт ...
Снимите в тасовском - если уже все равно идете в отделение там ограничение в 40 банкнот самого крупного номинала. Я так по карте супруги до 30К снимал за 4 захода.
А по первому вопросу - будь я кассиром я бы не выдал мужчине деньги по карте, где написано женское имя. Тем более сумма выше 15К подлежит обязательной идентификации получателя.
Я саме через то запитав, що сума 12000 грн. і карта неіменна - гадав, що так дозволяється...
Тепер буду знати, що не вийде.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:24
Flamingo написав: maxprofit написав:
Зазвичай банки видають по 1000 грн. з чужих карт ...
Снимите в тасовском - если уже все равно идете в отделение там ограничение в 40 банкнот самого крупного номинала. Я так по карте супруги до 30К снимал за 4 захода.
А по первому вопросу - будь я кассиром я бы не выдал мужчине деньги по карте, где написано женское имя. Тем более сумма выше 15К подлежит обязательной идентификации получателя.
Был я как то в Пивне: обнулял карту жены.
Так кассир мне сказала: мне все равно, чья карта. И выдала мелкий остаток с карты не моей.
Не именная была.
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:37
maxprofit написав:
Зазвичай банки видають по 1000 грн. з чужих карт ...
Так то с мастеркарда, сейчас выдают пластинку на визе.
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