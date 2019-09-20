maxprofit по всім правилам НІ! по ДБКО "3.1. Клієнти зобов’язуються: 3.1.4. не розголошувати ПІН та не передавати ПК в користування третім особам; " а ви в цьому випадку 3 особа, клієнт порушив правило, банк відповідно не те що кошти Вам не видасть , але в праві заблокувати карту по підозрі "2.28. Банк блокує Картку (вносить картку до Стоп-списку) у випадку: - підозри на несанкціоноване використання Картки;"
maxprofit написав:Зазвичай банки видають по 1000 грн. з чужих карт ...
Снимите в тасовском - если уже все равно идете в отделение там ограничение в 40 банкнот самого крупного номинала. Я так по карте супруги до 30К снимал за 4 захода. А по первому вопросу - будь я кассиром я бы не выдал мужчине деньги по карте, где написано женское имя. Тем более сумма выше 15К подлежит обязательной идентификации получателя.
Я саме через то запитав, що сума 12000 грн. і карта неіменна - гадав, що так дозволяється... Тепер буду знати, що не вийде.
maxprofit написав:Зазвичай банки видають по 1000 грн. з чужих карт ...
Снимите в тасовском - если уже все равно идете в отделение там ограничение в 40 банкнот самого крупного номинала. Я так по карте супруги до 30К снимал за 4 захода. А по первому вопросу - будь я кассиром я бы не выдал мужчине деньги по карте, где написано женское имя. Тем более сумма выше 15К подлежит обязательной идентификации получателя.
Был я как то в Пивне: обнулял карту жены. Так кассир мне сказала: мне все равно, чья карта. И выдала мелкий остаток с карты не моей. Не именная была.
tarasum написав:якщо у вас великий ліміт в іншому банку,тоді для чого 1к в іншому банку,ви ж можете пвдняти ліміт в своєму банку на цю суму.))))
Все вірно, але в приваті немає кешбеку, а дуже хочеться його мати. Якщо в моно дають за свої - спасибі. В тасі тільки за кредитні, от саме тут і потрібен "взагалі непотрібний" кредлім, саме для того щоб до кешбека дістатися.
MASolomko написав:
tarasum написав:якщо у вас великий ліміт в іншому банку,тоді для чого 1к в іншому банку...
Ну так треба клієнта переманювати
+1, але це якщо менеджер банку не тупий тазо лох...
guntherhouse777 написав:А разве у бегемота не 50к-потолок КЛ?
50 на голде, 100 на инфинити.
Востаннє редагувалось Maksi2 в П'ят 20 вер, 2019 14:11, всього редагувалось 2 разів.
ukrmvs написав:не думаю что банки оплачивают каждый запрос в убки. покупают годовой доступ и юзают. ни одного банка не было в моей истории, чтобы после запроса, связанного с кредитом или лимитом, в убки не проверили.
Скорее всего да. Тас рубит на прескоринге, я его потролил нищебродством.