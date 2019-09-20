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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2903290429052906>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:29

maxprofit
по всім правилам НІ!
по ДБКО
"3.1. Клієнти зобов’язуються:
3.1.4. не розголошувати ПІН та не передавати ПК в користування третім особам; "
а ви в цьому випадку 3 особа, клієнт порушив правило, банк відповідно не те що кошти Вам не видасть , але в праві заблокувати карту по підозрі
"2.28. Банк блокує Картку (вносить картку до Стоп-списку) у випадку:
- підозри на несанкціоноване використання Картки;"
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:21

  Flamingo написав:
  maxprofit написав:Зазвичай банки видають по 1000 грн. з чужих карт ...

Снимите в тасовском - если уже все равно идете в отделение там ограничение в 40 банкнот самого крупного номинала. Я так по карте супруги до 30К снимал за 4 захода.
А по первому вопросу - будь я кассиром я бы не выдал мужчине деньги по карте, где написано женское имя. Тем более сумма выше 15К подлежит обязательной идентификации получателя.

Я саме через то запитав, що сума 12000 грн. і карта неіменна - гадав, що так дозволяється...
Тепер буду знати, що не вийде.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:24

  Flamingo написав:
  maxprofit написав:Зазвичай банки видають по 1000 грн. з чужих карт ...

Снимите в тасовском - если уже все равно идете в отделение там ограничение в 40 банкнот самого крупного номинала. Я так по карте супруги до 30К снимал за 4 захода.
А по первому вопросу - будь я кассиром я бы не выдал мужчине деньги по карте, где написано женское имя. Тем более сумма выше 15К подлежит обязательной идентификации получателя.

Был я как то в Пивне: обнулял карту жены.
Так кассир мне сказала: мне все равно, чья карта. И выдала мелкий остаток с карты не моей.
Не именная была.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:37

  maxprofit написав:Зазвичай банки видають по 1000 грн. з чужих карт ...

Так то с мастеркарда, сейчас выдают пластинку на визе.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:48

  tarasum написав:якщо у вас великий ліміт в іншому банку,тоді для чого 1к в іншому банку,ви ж можете пвдняти ліміт в своєму банку на цю суму.))))

Все вірно, але в приваті немає кешбеку, а дуже хочеться його мати. Якщо в моно дають за свої - спасибі. В тасі тільки за кредитні, от саме тут і потрібен "взагалі непотрібний" кредлім, саме для того щоб до кешбека дістатися.
  MASolomko написав:
  tarasum написав:якщо у вас великий ліміт в іншому банку,тоді для чого 1к в іншому банку...
Ну так треба клієнта переманювати :D

+1, але це якщо менеджер банку не тупий тазо лох... :D
  guntherhouse777 написав:А разве у бегемота не 50к-потолок КЛ?

50 на голде, 100 на инфинити.
Востаннє редагувалось Maksi2 в П'ят 20 вер, 2019 14:11, всього редагувалось 2 разів.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:54

  ukrmvs написав:не думаю что банки оплачивают каждый запрос в убки. покупают годовой доступ и юзают.
ни одного банка не было в моей истории, чтобы после запроса, связанного с кредитом или лимитом, в убки не проверили.

Скорее всего да. Тас рубит на прескоринге, я его потролил нищебродством.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 13:59

  Maksi2 написав:В тасі тільки за кредитні

Не только
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:04

  Вкладчик1234 написав:
  Maksi2 написав:В тасі тільки за кредитні

Не только

не надо цепляться к словам, я про 3% за кредитные на викенде, а не про 2% за свои - на Б5 ТОЛЬКО супермаркеты и 1% викенд за свои - все остальные торговцы.
  guntherhouse777 написав:Vorlon,
Или пользуются приматом те,кто очень хорошо разбирается)

Бинго! 8)
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:35

Re: ТАСКОМБАНК

Напоминаю всем, что кешбек сгорает в конце этого месяца, успейте снять!
А то кто-то ранее предупреждал об этом в конце лета, а я узнал вчера, что в конце календарного квартала.
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:49

  Slx написав:Напоминаю всем, что кешбек сгорает в конце этого месяца, успейте снять!
А то кто-то ранее предупреждал об этом в конце лета, а я узнал вчера, что в конце календарного квартала.

А сьогодні дізнаєтесь, що вже давно урочисте спалення відбувається першого робочого дня першого місяця кварталу о 18:00.
п. 18. https://tascombank.ua/files/__umovy_pro ... 5.2019.pdf
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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