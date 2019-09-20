Slx написав:Напоминаю всем, что кешбек сгорает в конце этого месяца, успейте снять! А то кто-то ранее предупреждал об этом в конце лета, а я узнал вчера, что в конце календарного квартала.
По Б5: ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОГРАМИ «ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОКУПКАХ З ТАСКОМБАНК» (НОВА РЕДАКЦІЯ) 18. Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу (січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U».
Искатель написав:Слышал, что ТАС тоже начал давать рассрочки - по образу и подобию "Оплаты частями" Привата и т.п. А где можно почитать детальные условия, не поможете со ссылкой? Заранее спасибо огромное!
Tascombank, И все таки опять предлагаю возможность подачи онлайн-заявки по изменению кредлима хотя бы дляпредварительного согласования/отказас последующим уже формальным оформлением её в отделении.
Первую карту я с горем-пополам смог открыть как "безработный", хотя меня уверяли, что нужно хоть какую-то цифру придумать ведь "заявка с 0 дохода отменится сразу и что невозможно 0 даже вписать". Оформил, Получил. Правда я изначально просил нулевой кредлим (для повышения шансов).
Сегодня попытался оформить новую, уже с кредлимом, и опять по второму кругу "у нас нет опции выбрать безработного, для кредлима нужно что-то ввести, какой-то доход" итд. Помимо этого хоть первая карта дебетная, но нужно писать заявление на ее закрытие перед попыткой открыть новую.
В общем у меня появилось ощущение, что это не банку нужен клиент для использования их карты как основной для всех рассчетов по-жизни, а мне как бомжу какому-то нужен кредит. Но я НЕ бомж, я предлагаю банку пользоваться его картой полнофункционально; я из принципа не юзаю кредлим в Привате и не прошу кредлим в Моно. Я уважающий себя и свое время Индивид, чтобы не топать и не уговаривать написать 0 в графе, которую я буду подписывать своей подписью! Поэтому для экономии моего времени и в соответствии с чувством собственного достоинства я бы хотел иметь возможность заполнять заявку для предварительного решения по изменению кредлима через TAS2U (поля с желаемым новым кредлимом и суммой теперешних мес. доходов). А дальше уже либо: 1) Извините, на данный момент изменения кред.лима по Вашему счету недоступно, попробуйте через 2 месяца; 2) Поздравляем, после рассмотрения Вашей заявки предварительно было принято решения установки ____ суммы. Прийдите в ближайшее отделение ТасКомБанка в течение 5 рабочих дней с документами;