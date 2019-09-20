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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2903290429052906

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 14:53

  Slx написав:Напоминаю всем, что кешбек сгорает в конце этого месяца, успейте снять!
А то кто-то ранее предупреждал об этом в конце лета, а я узнал вчера, что в конце календарного квартала.

По Б5: ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОГРАМИ
«ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОКУПКАХ З ТАСКОМБАНК»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)
18. Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу
(січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту
на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на
свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U».
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:15

isen
И меньше 1 грн не выводится уже.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 15:18

  anikola13 написав:isen
И меньше 1 грн не выводится уже.

:) конечно, так было с самого начала)
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:03

  anikola13 написав:isen
И меньше 1 грн не выводится уже.

Ага. Уже 4 роки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:07

Слышал, что ТАС тоже начал давать рассрочки - по образу и подобию "Оплаты частями" Привата и т.п. А где можно почитать детальные условия, не поможете со ссылкой?
Заранее спасибо огромное!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:28

  Искатель написав:Слышал, что ТАС тоже начал давать рассрочки - по образу и подобию "Оплаты частями" Привата и т.п. А где можно почитать детальные условия, не поможете со ссылкой?
Заранее спасибо огромное!

Що ви за "Искатель" такий, що знайти не змогли? https://tascombank.ua/school29/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:55

Re: ТАСКОМБАНК

Tascombank, И все таки опять предлагаю возможность подачи онлайн-заявки по изменению кредлима хотя бы для предварительного согласования/отказа с последующим уже формальным оформлением её в отделении.

Первую карту я с горем-пополам смог открыть как "безработный", хотя меня уверяли, что нужно хоть какую-то цифру придумать ведь "заявка с 0 дохода отменится сразу и что невозможно 0 даже вписать". Оформил, Получил. Правда я изначально просил нулевой кредлим (для повышения шансов).

Сегодня попытался оформить новую, уже с кредлимом, и опять по второму кругу "у нас нет опции выбрать безработного, для кредлима нужно что-то ввести, какой-то доход" итд. Помимо этого хоть первая карта дебетная, но нужно писать заявление на ее закрытие перед попыткой открыть новую.

В общем у меня появилось ощущение, что это не банку нужен клиент для использования их карты как основной для всех рассчетов по-жизни, а мне как бомжу какому-то нужен кредит. Но я НЕ бомж, я предлагаю банку пользоваться его картой полнофункционально; я из принципа не юзаю кредлим в Привате и не прошу кредлим в Моно. Я уважающий себя и свое время Индивид, чтобы не топать и повторно не уговаривать написать 0 в графе, которую я буду подписывать своей подписью!

Поэтому в соответствии с чувством собственного достоинства и для экономии моего времени я бы хотел иметь возможность заполнять заявку для предварительного решения по изменению кредлима через TAS2U (желаемый новым кредлим и сумму теперешних доходов).
А дальше уже либо:
1) Поздравляем. Придите в ближайшее отделение ТасКомБанка в течение 5 рабочих дней с документами. По Вашей заявке предварительно было принято решение установки ____ суммы.
2) Извините, на данный момент изменения кред.лима по Вашему счету недоступно, попробуйте через 2 месяца;
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 09:26

А де на сайті банку можна переглянути документ з розмірами кешбеку в розрізі категорій по всім картам? Якось знаходив дуже давно на старому сайті
Haza
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 09:28

  Haza написав:А де на сайті банку можна переглянути документ з розмірами кешбеку в розрізі категорій по всім картам? Якось знаходив дуже давно на старому сайті

Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК
в конце сводная талбичка
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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