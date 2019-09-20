Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:55

Tascombank, И все таки опять предлагаю возможность подачи онлайн-заявки по изменению кредлима хотя бы для предварительного согласования/отказа с последующим уже формальным оформлением её в отделении .



Первую карту я с горем-пополам смог открыть как "безработный", хотя меня уверяли, что нужно хоть какую-то цифру придумать ведь "заявка с 0 дохода отменится сразу и что невозможно 0 даже вписать". Оформил, Получил. Правда я изначально просил нулевой кредлим (для повышения шансов).



Сегодня попытался оформить новую, уже с кредлимом, и опять по второму кругу "у нас нет опции выбрать безработного, для кредлима нужно что-то ввести, какой-то доход" итд. Помимо этого хоть первая карта дебетная, но нужно писать заявление на ее закрытие перед попыткой открыть новую.



В общем у меня появилось ощущение, что это не банку нужен клиент для использования их карты как основной для всех рассчетов по-жизни, а мне как бомжу какому-то нужен кредит. Но я НЕ бомж, я предлагаю банку пользоваться его картой полнофункционально; я из принципа не юзаю кредлим в Привате и не прошу кредлим в Моно. Я уважающий себя и свое время Индивид, чтобы не топать и повторно не уговаривать написать 0 в графе, которую я буду подписывать своей подписью!



Поэтому в соответствии с чувством собственного достоинства и для экономии моего времени я бы хотел иметь возможность заполнять заявку для предварительного решения по изменению кредлима через TAS2U (желаемый новым кредлим и сумму теперешних доходов).

А дальше уже либо:

1) Поздравляем. Придите в ближайшее отделение ТасКомБанка в течение 5 рабочих дней с документами. По Вашей заявке предварительно было принято решение установки ____ суммы.

2) Извините, на данный момент изменения кред.лима по Вашему счету недоступно, попробуйте через 2 месяца;