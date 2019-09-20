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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2904290529062907 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 181 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 22% 40 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 51 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 26 Всього голосів : 181 Додано: Суб 21 вер, 2019 14:53 novichok написав: Безработным наливают лммит? Безработным наливают лммит?

Судя по стонам на форуме - безработным не наливают.



Фопам наливают. Судя по стонам на форуме - безработным не наливают.Фопам наливают. curiousobro Повідомлень: 2314 З нами з: 21.07.17 Подякував: 40 раз. Подякували: 338 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2019 15:01 novichok написав: Как правильно подойти к заказу Большой пятёрки? Заказать на сайте/приложении или лучше сразу в отделение?

На работу звонят, если нужен кред. лимит?

Безработным наливают лммит? Как правильно подойти к заказу Большой пятёрки? Заказать на сайте/приложении или лучше сразу в отделение?На работу звонят, если нужен кред. лимит?Безработным наливают лммит?

Рефинанс. Рефинанс. guntherhouse777 Повідомлень: 4123 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 280 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 вер, 2019 15:26 novichok написав: Как правильно подойти к заказу Большой пятёрки? Заказать на сайте/приложении или лучше сразу в отделение?

На работу звонят, если нужен кред. лимит?

Безработным наливают лммит? Как правильно подойти к заказу Большой пятёрки? Заказать на сайте/приложении или лучше сразу в отделение?На работу звонят, если нужен кред. лимит?Безработным наливают лммит?

Все из личного. Время - прошлый ноябрь.

1. Сразу в отделении.

2. Безработные бывают разными . Например, если человек заявляет, что он нигде не работает и никаких доходов не имеет, то скорее всего он получит отлуп. А назовись он "самозанятым" и прояви немного смекалки - все м. б. с точностью до наоборот. Второй случай из моего личного опыта. Соответственно ни на какую работу не звонили . Но до этого больше года уже был опыт работы с Виикой с неплохим лимитом без "залетов". Виика получалась еще когда статус занятости был другим. По б5 лимит просил не большой 5к. Летом тася увеличила до 10. Так что в принципе все возможно - многое зависит от вас и от того как и какую информацию о себе подадите Тасе. Дорогу осилит идущий. Удачи Вам! Все из личного. Время - прошлый ноябрь.1. Сразу в отделении.2. Безработные бывают разными. Например, если человек заявляет, что он нигде не работает и никаких доходов не имеет, то скорее всего он получит отлуп. А назовись он "самозанятым" и прояви немного смекалки - все м. б. с точностью до наоборот. Второй случай из моего личного опыта. Соответственно ни на какую работу не звонили. Но до этого больше года уже был опыт работы с Виикой с неплохим лимитом без "залетов". Виика получалась еще когда статус занятости был другим. По б5 лимит просил не большой 5к. Летом тася увеличила до 10. Так что в принципе все возможно - многое зависит от вас и от того как и какую информацию о себе подадите Тасе. Дорогу осилит идущий. Удачи Вам! Flamingo

Повідомлень: 2972 З нами з: 20.03.15 Подякував: 50 раз. Подякували: 610 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2904290529062907 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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