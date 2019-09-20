Судя по стонам на форуме - безработным не наливают.
Фопам наливают.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 вер, 2019 14:53
Додано: Суб 21 вер, 2019 15:01
Додано: Суб 21 вер, 2019 15:26
Все из личного. Время - прошлый ноябрь.
1. Сразу в отделении.
2. Безработные бывают разными . Например, если человек заявляет, что он нигде не работает и никаких доходов не имеет, то скорее всего он получит отлуп. А назовись он "самозанятым" и прояви немного смекалки - все м. б. с точностью до наоборот. Второй случай из моего личного опыта. Соответственно ни на какую работу не звонили . Но до этого больше года уже был опыт работы с Виикой с неплохим лимитом без "залетов". Виика получалась еще когда статус занятости был другим. По б5 лимит просил не большой 5к. Летом тася увеличила до 10. Так что в принципе все возможно - многое зависит от вас и от того как и какую информацию о себе подадите Тасе. Дорогу осилит идущий. Удачи Вам!
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