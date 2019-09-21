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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2904290529062907

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 14:53

  novichok написав:Безработным наливают лммит?

Судя по стонам на форуме - безработным не наливают.

Фопам наливают.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 15:01

  novichok написав:Как правильно подойти к заказу Большой пятёрки? Заказать на сайте/приложении или лучше сразу в отделение?
На работу звонят, если нужен кред. лимит?
Безработным наливают лммит?

Рефинанс.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 15:26

  curiousobro написав:Судя по стонам на форуме - безработным не наливают.
Наливают, но не всем
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 22:27

novichok Наливают если были просрочки по кредитам и/или нету в привате кредлима на 50к.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 22:48

  Maksi2 написав:novichok Наливают если были просрочки по кредитам и/или нету в привате кредлима на 50к.

Наливают даже если НИКОГДА не было просрочек и при наличии кред. лимита в привате 50 к, и еще в 3-4 банках от 30 до 60 к
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 23:34

  Flamingo написав:
  Maksi2 написав:novichok Наливают если были просрочки по кредитам и/или нету в привате кредлима на 50к.

Наливают даже если НИКОГДА не было просрочек и при наличии кред. лимита в привате 50 к, и еще в 3-4 банках от 30 до 60 к


ого-го у Вас КЛ - это же можно снять и сразу автомабиль купить!!!
как дошли до такого? :lol:
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 05:51

  uaprofi написав:
  Flamingo написав:
  Maksi2 написав:novichok Наливают если были просрочки по кредитам и/или нету в привате кредлима на 50к.

Наливают даже если НИКОГДА не было просрочек и при наличии кред. лимита в привате 50 к, и еще в 3-4 банках от 30 до 60 к


ого-го у Вас КЛ - это же можно снять и сразу автомабиль купить!!!
как дошли до такого? :lol:

Машина уже есть, поэтому снимать все с КК чтоб ее купить уже не надо ;). А как? Наверное упорным трудом почти в 24 года в одном и том же учреждении ;)
Flamingo
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  #<1 ... 2904290529062907
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