|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 вер, 2019 14:53
novichok написав:
Безработным наливают лммит?
Судя по стонам на форуме - безработным не наливают.
Фопам наливают.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2314
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 338 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 21 вер, 2019 15:01
novichok написав:
Как правильно подойти к заказу Большой пятёрки? Заказать на сайте/приложении или лучше сразу в отделение?
На работу звонят, если нужен кред. лимит?
Безработным наливают лммит?
Рефинанс.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4123
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 280 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 вер, 2019 15:26
curiousobro написав:
Судя по стонам на форуме - безработным не наливают.
Наливают, но не всем
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2975
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 610 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 вер, 2019 22:27
novichok Наливают если были просрочки по кредитам и/или нету в привате кредлима на 50к.
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 200
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 вер, 2019 22:48
Maksi2 написав:novichok
Наливают если были просрочки по кредитам и/или нету в привате кредлима на 50к.
Наливают даже если НИКОГДА не было просрочек и при наличии кред. лимита в привате 50 к, и еще в 3-4 банках от 30 до 60 к
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2975
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 610 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 вер, 2019 23:34
Flamingo написав: Maksi2 написав:novichok
Наливают если были просрочки по кредитам и/или нету в привате кредлима на 50к.
Наливают даже если НИКОГДА не было просрочек и при наличии кред. лимита в привате 50 к, и еще в 3-4 банках от 30 до 60 к
ого-го у Вас КЛ - это же можно снять и сразу автомабиль купить!!!
как дошли до такого?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3068
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 476 раз.
- Подякували: 300 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 22 вер, 2019 05:51
uaprofi написав: Flamingo написав: Maksi2 написав:novichok
Наливают если были просрочки по кредитам и/или нету в привате кредлима на 50к.
Наливают даже если НИКОГДА не было просрочек и при наличии кред. лимита в привате 50 к, и еще в 3-4 банках от 30 до 60 к
ого-го у Вас КЛ - это же можно снять и сразу автомабиль купить!!!
как дошли до такого?
Машина уже есть, поэтому снимать все с КК чтоб ее купить уже не надо
. А как? Наверное упорным трудом почти в 24 года в одном и том же учреждении
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2975
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 610 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|